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Canlı müzik eşliğinde alışveriş keyfi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:22
Canlı müzik eşliğinde alışveriş keyfi
Canlı müzik eşliğinde alışveriş keyfi
- Bulvar AVM'de canlı müzik ziyafeti

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Bulvar Alışveriş Merkezi (AVM), her cumartesi-pazar ziyaretçilerine canlı müzik eşliğinde alışveriş keyfi yaşatıyor.
Samsun'a birçok ilki kazandıran ve açık havada sunduğu alışveriş keyfi ile şehrin buluşma noktası haline gelen Bulvar AVM; çok özel mimarisi, barındırdığı zengin marka karması, sunduğu avantajlar ve gerçekleştirdiği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Samsunluların tercih noktası olmaya devam ediyor. Samsun'a kazandırdığı yeni meydanı ile şehrin çekim merkezi haline gelen Bulvar AVM yaz etkinliklerine canlı müzik dinletileri ile devam ediyor.
Her hafta sonu saat 17.00-18.30 saatleri arasında meydan alanında gerçekleşen müzik etkinliğinde Samsun'un en sevilen gruplarından biri olan Grup Jelatin Trio sahneye çıkıyor. Grup; standart dünya klasikleri, caz emprovize ve Türk batı pop müzikleri gibi üç bölümden oluşan dinleti ile performanslarını sergiliyor.
Ziyaretçiler; canlı müzik dinletisi ile alışverişin ve keyifli bir molanın tadını çıkarırken, aynı zamanda avantajlı alışveriş seçeneklerinden faydalanabiliyorlar.
(SAM-SLH-Y)

02.08.2017 11:24:52 TSI
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