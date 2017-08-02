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Gazipaşa'nın yayla yolları asfaltlanıyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:24
Gazipaşa'nın yayla yolları asfaltlanıyor
Gazipaşa'nın yayla yolları asfaltlanıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'ya bağlı birçok yayla yolunu asfaltla buluşturuyor.
Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'ya bağlı birçok yayla ve kırsal mahalle yollarında asfalt dökümü için yol iyileştirme çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaştan gelen talepler doğrultusunda bugüne kadar ilçeye bağlı birçok grup yolunda sıcak ve sathi asfalt çalışmaları gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, yayla yollarını da ihmal etmiyor. Gelen talepler doğrultusunda deforme olan yayla yolunu asfaltla kaplayarak modernize eden büyükşehir ekipleri, son olarak ilçeye bağlı bin 600 rakımda bulunan Akçal Mevkii ile Yunt Yaylası arasında çalışma yapıyor. Geçtiğimiz yıl bu bölgedeki 12 kilometrelik yolda iyileştirme çalışmasını tamamlayan ekipler, şimdi ise asfaltla kapladı. Antalya, Karaman ve Mersin'in birleşme noktası olan Gazipaşa'ya bağlı Yunt Yaylası ile Akçal Mevkii, Şemsin, Çandıllı, Cimbiti, Örücüoluk, Küllün, Çataltaş, Yunt, Mırıklar, Ardıç ve Akçal Yaylalarını kapsayan 12 kilometrelik yolu Muzkent, Zeytinada, Kırahmetler, Beyobası, Beyrebucak, Güney, Ekmel, Bakılar, Çobanlar, Çakmak, Koru, Aydıncık ve daha birçok mahalle halkı kullanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Koordinatörü Ahmet Büyükakça da, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Antalya'da asfaltsız yol kalmaması yönündeki talimatları doğrultusunda çalıştıklarına dikkat çekti. Büyükakça, "Geçtiğimiz yıl yaz aylarında stabilizesini tamamladığımız Yunt Yaylamız ile Akçal mevkii arasındaki 12 kilometrelik yolumuzu asfaltla kaplamış bulunmaktayız. Konumu bakımından oldukça önemli olan Yunt Yaylası Antalya, Karaman ve Mersin'in kesişme noktası. Bu nedenle asfaltla kapladığımız 12 kilometrelik yolumuzu Antalya ve Gazipaşa halkının yanı sıra Mersin ve Karaman'dan vatandaşlarımız da kullanıyor. Tüm halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
(SÇ-SÇ-Y)

02.08.2017 11:26:22 TSI
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