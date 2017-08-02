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Şampiyon var, destek yok

- Masa tenisi yönetici ve sporcuları, Adanalılardan destek istedi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atan Adanalı masa tenisi sporcuları, kamu kurum ve kuruluşlar ile masa tenisine gönül veren kişilerin desteğiyle Adana'nın sesini dünyaya duyurmak istiyor.

Destek turları kapsamında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir'e nezaket ziyaretinde bulunan Masa Tenisi Akdeniz Bölge Temsilcisi Kemal Sağ, Adana Masa Tenisi İl Temsilcisi B. Taci Menteş ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Spor Kulübü Sporcusu Oğuzhan Öner, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



Şampiyonlar destek bekliyor

Antrenör Sunay Atakan yönetiminde 2016-2017 sezonu erkekler süper lig şampiyonu olan takımın Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi büyük takımları geride bırakarak büyük bir başarıya imza attığını belirten Kemal Sağ, Masa Tenisi İhtisas Kulübü ile Çukurova Üniversitesi Kadınlar takımının da süper ligde önemli başarı yakaladıklarını vurguladı.

Adana'da şampiyonlar olduğunu ancak destek olmadığını belirten Sağ, bazı belediyelerin kendilerine destek sunduğunu ancak bu desteğin yeterli olmadığını söyledi. Spora gönül veren insanların ve kuruluşların da desteğini beklediklerini ifade eden Sağ, "Yıllık 250 bin lira bütçeyle 3 süper lig ve bir de 1. Lig takımımızın masrafının yanı sıra altyapımızın da masraflarını karşılayabiliyoruz. Ancak bu miktarı bulamıyoruz" dedi.



Kuveyt milli takımına eğitim verdiler

Kemal Sağ, Adana'da veteranlar masa tenisi turnuvası düzenlediklerini ve bu turnuvanın Türkiye'nin en büyük masa tenisi turnuvası olduğunu kaydederek, 8 ülkeden 319 sporcuyu Adana'da ağırladıklarını dile getirdi. Temmuz ayında Kuveyt Milli takımına Adana'da 15 günlük kamp döneminde eğitim verme onurunu da yaşadıklarını vurgulayan Sağ, "Kuveyt milli takımı Adana'dan memnun ayrıldı. İmkan sunulursa başarılarımızı artırarak sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.



"Adana halkına ihtiyacımız var"

Adana Masa Tenisi İl Temsilcisi B. Taci Menteş ise Türkiye'de önemli bir ivme yakalayan Adana masa tenisi camiasının destek bulduğu takdirde uluslararası arenada büyük başarılara imza atacak sporculara sahip bir kent olacağını kaydetti. Menteş, "Başarılarımızın kalıcı olmasının yanı sıra yeni başarılar elde etmek için Adana halkına ihtiyacımız var" dedi.



Esendemir'den çağrı

Adana masa tenisi dünyasına başarılar dileyen ve elde edilen başarılar nedeniyle yöneticiler ile sporcuları kutlayan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ise, spora sunulacak katkının Türkiye'de çağdaş, dinamik, uluslar arası ilişkilerde başarılı, fikri hür nesiller yetişmesinde de etken olacağını vurguladı.

(ELF-Y)



02.08.2017 11:29:50 TSI

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