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Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Olof Palme Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki bir petrol istasyonundan kontrolsüz olarak yola çıkan M.C. idaresindeki 06 DA 4023 plakalı otomobil, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters istikamete dönerek durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü M.C. yaralandı. Kazayı gören kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ÖK-FM-Y)



02.08.2017 11:30:30 TSI

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