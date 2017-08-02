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İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası yapılacak



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hizmet binası yapılacak.

Konuyla ilgili olarak İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş bir araya geldiler. Başkan Doğan'ın makamında gerçekleşen buluşmada İzmit Belediyesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılacak hizmet binasının son durumuyla ilgili değerlendirme yapıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Doğan, "İzmit Belediyesi olarak kurumlar arası işbirliğine her zaman büyük önem veriyoruz. Bütün kamu kurumlarımız halkımıza hizmet için kurulmuşlardır. Emniyet'te, Milli Eğitim de, Müftülük'te bizim kurumlarımız. İzmit Belediyesi olarak kurumlar arasında ayrım yapmadan hiçbir zaman destek oluyoruz. Okullarımıza, camilerimize, emniyetimize elimizden gelen desteği vermeye çalıştık ve vermeye de devam ediyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzün de vatandaşımızın daha iyi hizmet alabilmesi için bir hizmet binasına ihtiyacı vardı. İzmit Belediyesi olarak bu ihtiyacın giderilmesi konusunda taahhütte bulunduk ve bina için düğmeye bastık. İlçe Emniyet Müdürlüğümüze Anıtpark'taki Orman İşletme Müdürlüğü yanındaki alana hizmet binası yapacağız. Bu konuda Valilik ile de gerekli prosedürleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından köylerdeki çeşmelerin onarımı için açılan ihaleye katılım olmadı. Yaklaşık maliyeti 211 bin lira olan Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki ihaleye katılan olmayınca ileri bir tarihe ertelendi. Yetkililer, ihaleyle 10 köydeki eski çeşmelerin onarılacağını, 6 köydeki çeşmenin de yeniden yapılacağını söylediler.

(UK-GY-Y)



02.08.2017 11:30:56 TSI

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