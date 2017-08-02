ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası yapılacak

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:28
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası yapılacak
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası yapılacak

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hizmet binası yapılacak.
Konuyla ilgili olarak İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş bir araya geldiler. Başkan Doğan'ın makamında gerçekleşen buluşmada İzmit Belediyesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılacak hizmet binasının son durumuyla ilgili değerlendirme yapıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Doğan, "İzmit Belediyesi olarak kurumlar arası işbirliğine her zaman büyük önem veriyoruz. Bütün kamu kurumlarımız halkımıza hizmet için kurulmuşlardır. Emniyet'te, Milli Eğitim de, Müftülük'te bizim kurumlarımız. İzmit Belediyesi olarak kurumlar arasında ayrım yapmadan hiçbir zaman destek oluyoruz. Okullarımıza, camilerimize, emniyetimize elimizden gelen desteği vermeye çalıştık ve vermeye de devam ediyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzün de vatandaşımızın daha iyi hizmet alabilmesi için bir hizmet binasına ihtiyacı vardı. İzmit Belediyesi olarak bu ihtiyacın giderilmesi konusunda taahhütte bulunduk ve bina için düğmeye bastık. İlçe Emniyet Müdürlüğümüze Anıtpark'taki Orman İşletme Müdürlüğü yanındaki alana hizmet binası yapacağız. Bu konuda Valilik ile de gerekli prosedürleri gerçekleştiriyoruz" dedi.
Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından köylerdeki çeşmelerin onarımı için açılan ihaleye katılım olmadı. Yaklaşık maliyeti 211 bin lira olan Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki ihaleye katılan olmayınca ileri bir tarihe ertelendi. Yetkililer, ihaleyle 10 köydeki eski çeşmelerin onarılacağını, 6 köydeki çeşmenin de yeniden yapılacağını söylediler.
(UK-GY-Y)

02.08.2017 11:30:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İZMEK kursiyerleri İzmit'i gezdi
YEREL

İZMEK KURSİYERLERİ İZMİT'İ GEZDİ
İzmit'te yılın 104 günü mahalle turu var
YEREL

İZMİT'TE YILIN 104 GÜNÜ MAHALLE TURU VAR
Kocaeli'nin ilk yeşil kamu binası hızla yükseliyor
YEREL

KOCAELİ'NİN İLK YEŞİL KAMU BİNASI HIZLA YÜKSELİYOR
İzmit'te izinsiz seyyar satıcıya taviz yok
YEREL

İZMİT'TE İZİNSİZ SEYYAR SATICIYA TAVİZ YOK
İzmit'te esnaf komisyon toplantısı yapıldı
YEREL

İZMİT'TE ESNAF KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI
Kartepe zabıtasından, Büyükşehir zabıtasına ziyaret
YEREL

KARTEPE ZABITASINDAN, BÜYÜKŞEHİR ZABITASINA ZİYARET
Dilovası'nda okulların çevre düzenlenmesi yapıldı
YEREL

DİLOVASI'NDA OKULLARIN ÇEVRE DÜZENLENMESİ YAPILDI
Kartepe'de ruhsatsız iş yerleri mühürlendi
YEREL

KARTEPE'DE RUHSATSIZ İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ
İzmit Belediye Meclisi toplantsı yapıldı
YEREL

İZMİT BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTSI YAPILDI
Darıca havuzlarında tadilatlar tamamlanıyor
YEREL

DARICA HAVUZLARINDA TADİLATLAR TAMAMLANIYOR
Barış Sosyal Tesisi'nin temeli dualarla atıldı
YEREL

BARIŞ SOSYAL TESİSİ'NİN TEMELİ DUALARLA ATILDI
Milletvekili Yılmaz Down Kafe'yi ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ YILMAZ DOWN KAFE'Yİ ZİYARET ETTİ
Karabüklüler Darıca'da buluştu
YEREL

KARABÜKLÜLER DARICA'DA BULUŞTU
Büyükşehir Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI DÜZENLİYOR
Hakan Altun, Kocaeli Fuarı'nda
YEREL

HAKAN ALTUN, KOCAELİ FUARI'NDA
Marka Belediyeler Dergisi'nden Başiskele'ye ödül
YEREL

MARKA BELEDİYELER DERGİSİ'NDEN BAŞİSKELE'YE ÖDÜL
Uygulama bahçesi ilk ürünlerini verdi
YEREL

UYGULAMA BAHÇESİ İLK ÜRÜNLERİNİ VERDİ
İhsaniye Baraj inşası sürüyor
YEREL

İHSANİYE BARAJ İNŞASI SÜRÜYOR
Körfez'de 17 mahallede aynı anda çalışma var
YEREL

KÖRFEZ'DE 17 MAHALLEDE AYNI ANDA ÇALIŞMA VAR
Çılgın Sedat Down Kafeyi ziyaret etti
YEREL

ÇILGIN SEDAT DOWN KAFEYİ ZİYARET ETTİ
Besicilere ön kayıt uyarısı
YEREL

BESİCİLERE ÖN KAYIT UYARISI
İzmit'te asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

İZMİT'TE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR