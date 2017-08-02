Yahyalar mahallesi asfaltlandı
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Düzce Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan asfalt programı kapsamında Yahyalar mahallesindeki yollara asfalt serildi.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mahalle genelindeki tüm yolların hafta sonuna kadar asfaltlanacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, asfalt öncesi bozuk yollarda yama çalışmalarının da yapıldığı ifade edildi.
(TT-AY)
02.08.2017 11:32:33 TSI
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