ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yahyalar mahallesi asfaltlandı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:30
Yahyalar mahallesi asfaltlandı
Yahyalar mahallesi asfaltlandı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Düzce Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan asfalt programı kapsamında Yahyalar mahallesindeki yollara asfalt serildi.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mahalle genelindeki tüm yolların hafta sonuna kadar asfaltlanacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, asfalt öncesi bozuk yollarda yama çalışmalarının da yapıldığı ifade edildi.
(TT-AY)

02.08.2017 11:32:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Haşereye ilaçlı önlem
YEREL

HAŞEREYE İLAÇLI ÖNLEM
16 ilden gelen şehit yakınları Akçakoca'da misafir ediliyor
YEREL

16 İLDEN GELEN ŞEHİT YAKINLARI AKÇAKOCA'DA MİSAFİR EDİLİYOR
Yemenici, Keşir ve Akça, Pazar esnafını dinledi
YEREL

YEMENİCİ, KEŞİR VE AKÇA, PAZAR ESNAFINI DİNLEDİ
Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

KAYMAKAM ÖZTÜRK, KÖY ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
YEREL

ŞIRALIK SPOR KOMPLEKSİ İÇİN TEMEL ATILDI
Hiçbir yolcu ve yazıhane mağdur edilmiyor
YEREL

HİÇBİR YOLCU VE YAZIHANE MAĞDUR EDİLMİYOR
Kusursuz kafe için son düzenlemeler
YEREL

KUSURSUZ KAFE İÇİN SON DÜZENLEMELER
Katlı pazaryeri tamamlanıyor
YEREL

KATLI PAZARYERİ TAMAMLANIYOR
İlk sergisini memleketinde açtı
YEREL

İLK SERGİSİNİ MEMLEKETİNDE AÇTI
Düzce Üniversitesi ve Milli Eğitim arasında protokol imzalandı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ VE MİLLİ EĞİTİM ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Sensörlü dubalar yerlerine kondu
YEREL

SENSÖRLÜ DUBALAR YERLERİNE KONDU