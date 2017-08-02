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Haşereye ilaçlı önlem

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:31
Haşereye ilaçlı önlem
Haşereye ilaçlı önlem

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan ve ciddi rahatsızlık veren karasinek, sivrisinek ve haşere gibi vektörlere karşı ilaçlama çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürüyor.
Düzce Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Halk sağlığının korunması ve daha ferah bir yaz döneminin yaşanması için şehir genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında etkin bir mücadele çalışması gerçekleştiriyor.
Hijyen sağlamak için özellikle yoğun güzergahlarda logar kapakları, çöp konteynerleri ve mazgallarda larva ilaçlaması yapılırken, Mesire Alanı, Kent Ormanı ve yürüyüş güzergahları gibi yeşil alanlarda da zirai ilaçlamalar yoğunlaştırıldı.
(TT-AY)

02.08.2017 11:33:13 TSI
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