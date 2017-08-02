Başkan Yağcı, yapımı devam eden yeni otogarda incelemelerde bulundu
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yapımı devam eden yeni Bilecik Belediyesi Şehirler arası Otobüs Terminali'nde incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler hakkında açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı Bilecik Belediyesi olarak yapılan çalışmaları tek tek incelediklerini belirterek, "Şehrimizin Ankara-İstanbul çevre yolu üzerinde bulunan ve ihtişamı ile göz dolduran Bilecik Belediyesi Şehirler arası Otobüs Terminalimizde incelemelerde bulunduk. Terminalimiz için açılış hazırlıklarını da tamamladık. Teknik ekibimizden yapılan son çalışmalar hakkında bilgi aldım. Şehrimize vizyon katacak projelerden biri olan terminalimizin yapım ve hazırlık çalışmaları tamamlandı, en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şehirler arası otobüs terminalimiz, gişeleri, bekleme alanları, ihtiyaç alanları, dinlenme ve eğlence alanları başta olmak üzere her yönüyle hazır durumda. Şehrimiz ve şehir insanımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
(DA-Y)
02.08.2017 11:34:46 TSI
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