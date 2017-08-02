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Atatürk'ün silüeti Damal'dan sonra Kars'ta

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:34
Atatürk'ün silüeti Damal'dan sonra Kars'ta
Atatürk'ün silüeti Damal'dan sonra Kars'ta

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Her yıl 5 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağ sırtlarında ortaya çıkan Atatürk'ün silüeti, bu yıl ilk kez, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyünde ortaya çıktı.
Gazeteci Baki Karakol'un objektiflerine takılan Atatürk silüeti saat 18.30 sıralarında Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyünün dağına yansıdı.
Atatürk'ün silüetini fotoğraflayan Gazeteci Baki Karakol, akşam saatlerinde Atatürk silüetini oğlunun gördüğünü ve kendisinin fotoğraf çektiğini söyledi.
Gazeteci Baki Karakol, "Dün akşam saatlerinde, Akyaka ilçemize bağlı İncedere Köyümüzden dönüyorduk; Akyaka-Arpaçay yol ayrımında, Kars yönüne döndük. 15-20 metre gitmiştik, aracı kullanan oğlum Olgun 'A aa! Atatürk silueti' dedi, aracı durdurdu; eliyle de sol tarafındaki dağları gösterdi. Dikkat kesildim ve dünya lideri Kemal Atatürk'ümüzün siluetini gördüm" dedi.
Çok heyecanlandığını ifade eden Karakol, "Çok heyecanlandım, sevdalısı olduğum Kars ve Karslı adına çok da sevindim. Umarım ve dilerim, Susuz Kaymakamlığımız ile Kars Valiliğimiz, bu güzel gelişmeyi iyi değerlendirir, Türkiye'mize ve dünyaya duyurur, tanıtır, mal eder." Atatürk siluetini dün yani 1 Ağustos 2017 Salı günü saat 18.30 sıralarında çektim" diye konuştu.
(IÇ-Y)

02.08.2017 11:35:02 TSI
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