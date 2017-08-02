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Lösev'den Başkan Ataç'a teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Eskişehir Sorumlusu Meltem Dorulgan ve vakıf üyeleri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası bir açıklama yapan Dorulgan, "Başkanımız Ahmet Ataç'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisini Kurban Bayramı ile ilgili bilgi vermek amacıyla ziyaret ettik. Yaklaşan Kurban Bayramı için Eskişehir halkının duyarlı olmaları için çağrı yapıyoruz. Bu Kurban Bayramında da bağışlarınızı yine LÖSEV'E bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise "LÖSEV ve lösemi hastalığı üzerine bir takım görüşmelerimiz oldu. Ben Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) LÖSEV Onkoloji Kliniği'ni hep göz önünden bulunduruyorum. Tabi zor bir hastalık, Allah kimseye vermesin. Sevgili Meltem Dorulgan da bilir, ben yıllardır zaten kurban bağışını hep LÖSEV'E yapıyorum. Vatandaşlarımıza da öneriyorum. Gerçekten yerine giden bir bağış olur" ifadelerini kullandı.

(İHA-Y)



02.08.2017 11:35:30 TSI

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