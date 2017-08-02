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Milletvekili Öztürk: "Buğday rekoltemiz yüksek"



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Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Toprak Mahsulleri Ofisi Kırıkkale Şubesini ziyaret eden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, bu sene buğday rekoltesinin geçen senelere oranla yüksek olduğunu açıkladı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Kırıkkale'de bulunan Toprak Mahsulleri Ofisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında çiftçilerle sohbet eden Öztürk, bu yıl hasadın verimli olduğunu ve çiftçilerin yüzlerinin güldüğünü söyledi. TMO'nun alım yapma kararı ile piyasalarda iyi fiyatlara satış gerçekleştiği belirten Öztürk, üretim yapan ve ekonomiye katkı sağlayan çiftçilerin her zaman desteklendiğini ve hükümetin bu konuda önemli adımlar attığını belirtti. Öztürk, bu konuda Tarım Bakanlığının çiftçilerin yanında olacak projeleri ve destekleri sağladığını bildirdi.

Buğday rekoltesinin bu yıl yüksek olduğunu belirten Öztürk, "Bugünkü buğday rekoltesinin 22 milyon ton olacağı yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. Geçen yıldan stoklarda kalan 2 milyon ton civarında olduğunu düşünürsek Türkiye'de ortalama 24 milyon ton buğdaydan bahsetmek mümkündür" dedi.

AK Parti iktidarlarının son 15 yıldır tarım politikalarını üreticiyi ve çiftçiyi merkezine alarak hareket ettiğini belirten AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, şöyle konuştu: "Çiftçimiz ve üreticimiz geçmiş dönem hükümetlerin de yaşadığı haciz sarmalından, kredi borçlarından AK Parti iktidarlarının son 13 yıldır uyguladığı tarım politikaları ile kurtulmuştur. Bu politikalar, kırsal Kalkınma hibeleri ve programları ile çiftçimizin ve üreticimizin yüzünü güldürdü. Bu açıdan ilimize baktığımızda, Kırıkkale'ye ayrılan tarımsal destek ödemeleri 9 kat attırılmış, Son 15 yılda 1,2 milyar TL nakit hibe desteği verilmiştir."

Ziyaret sırasında Milletvekili Öztürk'e, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur eşlik etti.

(MT-SLH-Y)



02.08.2017 11:38:01 TSI

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