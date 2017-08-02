ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milas'ta hava sıcaklıkları barajları olumsuz etkiledi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:37
Milas'ta hava sıcaklıkları barajları olumsuz etkiledi
Milas'ta hava sıcaklıkları barajları olumsuz etkiledi

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde artarak devam eden sıcaklar, ilçedeki barajları da olumsuz yönde etkiledi.

Geçtiğimiz yıllara nazaran ilkbahar ve yaz aylarının başında Milas'ta yeterli oranda yağış olmaması nedeniyle ilçe sınırları içerisindeki Akgedik ve Derince barajlarındaki su seviyelerinde gözle görülür bir düşüş yaşanıyor.Bölgedeki tarımsal sulama adına hayati bir önem taşıyan barajlardaki bu düşüşün, sıcakların artarak devam ettiği şu günlerde daha da artacağı tahmin ediliyor.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi yetkilileri, bölgedeki barajların su seviyesinde belli bir düşüşün olduğunu, yapılan planlamalar doğrultusunda günübirlik kontrollerin yapıldığını belirterek, şimdilik herhangi bir tehlikenin olmadığını belirtti.
Kış mevsiminde yağışların az olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması sonucu yeraltı ve yerüstü su kaynakları ciddi oranda azalırken barajlardaki su miktarı, kritik seviyelere düştü ve son 5 yılın en düşük düzeyine geriledi.
Kış mevsiminde düşen yağış miktarının önceki yıllara göre az olması nedeniyle bölgedeki Mumcular ve Geyik Barajı'nda doluluk oranı, 2012 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi. 2016 yılının Haziran ayında yüzde 41 doluluk oranına sahip olan Mumcular Barajı'nda bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 27'ye gerilerken, yüzde 56 dolu olan Geyik Barajı'nda ise yüzde 44 olarak ölçüldü. Bunun yanı sıra Milas sınırları içerisindeki Akgedik ve Derince Barajı da gözle görülür bir düşüşü yaşıyor.
Türkiye'nin en fazla yağış alan illerinden olan Muğla'da beklenen yağış miktarının düşmemesi nedeniyle su kaynakları düşük düzeyde kaldı. Yağış miktarının az olması özellikle bölgedeki barajların doluluk oranını yakından etkilerken yetkililer, halkı su kullanımı konusunda uyarıyor.
Geçtiğimiz günlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen bir açıklama yapmış ve tüm bölge halkına su kullanımı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Muğla'nın kurak bir kış mevsimi geçirdiğine dikkat çeken Ülgen; "Bu dönemlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklılar nedeniyle buharlaşma oranında yüksek seviyelerde. Bu nedenle su kaynaklarımızda yetersizlik baş göstermiş durumda. Vatandaşlarımızdan bu dönemde su kaynaklarımızın korunması açısından suyu daha dikkatli kullanmalarını rica ediyoruz. Kış mevsiminde yağışların yeterli olmaması ve nüfusun fazla artması nedeniyle bazı ilçelerimizde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Barajlarımızın doluluk oranı kritik seviyelere düşmüştür. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızda da ciddi oranda azalmalar tespit ettik. Ekiplerimiz tüm su kaynaklarında gerekli çalışmaları yapıyor ve bulabildiğimiz bütün sağlıklı suyu şebekeye dahil etmeye çalışıyoruz.
Kırsal yerleşim oranı yüksek bir ilde yaşıyoruz ve kırsal bölgelerdeki birçok vatandaşımız da bahçe işleriyle uğraşıyor. Hanelerde kullanılan suyun yaklaşık 10 katı kadarı bahçe sulamasında harcanıyor. Ancak şebeke suyu, içme, kullanma ve endüstri alanına hizmet vermektedir, tarımsal sulamada kullanılmaması gerekir. Bu bilinçle suyu çok daha dikkatli kullanıp bizden başkalarının da yaşam kaynağı olan suya ihtiyaç duyduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız" diyerek yaşanan veya yaşanacak olan soruna dikkat çekmişti.
(ÇP-MB-Y)

02.08.2017 11:38:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
evsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık sahilleri doldurdu
YEREL

EVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKAN SICAKLIK SAHİLLERİ DOLDURDU
Milas Devlet Hastanesinin karanlık yolu ışıklandırılıyor
YEREL

MİLAS DEVLET HASTANESİNİN KARANLIK YOLU IŞIKLANDIRILIYOR
Ortaca'da zehirlendiği iddia edilen 2 köpek telef oldu
YEREL

ORTACA'DA ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN 2 KÖPEK TELEF OLDU
Bodrum otogar müdürü silahla vuruldu
YEREL

BODRUM OTOGAR MÜDÜRÜ SİLAHLA VURULDU
Fethiye'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

FETHİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
azada yaralanan genç yaşama tutunamadı
YEREL

AZADA YARALANAN GENÇ YAŞAMA TUTUNAMADI
Menteşe HEM proje ekibi İtalya'dan döndü
YEREL

MENTEŞE HEM PROJE EKİBİ İTALYA'DAN DÖNDÜ
Milaslı bayan voleybolcular çalışmaya başladı
YEREL

MİLASLI BAYAN VOLEYBOLCULAR ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Milaslı hacı adayları duayla uğurlandı
YEREL

MİLASLI HACI ADAYLARI DUAYLA UĞURLANDI
Rihanna'nın heykeli Milas'tan
YEREL

RİHANNA'NIN HEYKELİ MİLAS'TAN
Ormanlık alanda Kenevir ele geçirildi
YEREL

ORMANLIK ALANDA KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
MFÖ, Marmarislileri coşturdu
YEREL

MFÖ, MARMARİSLİLERİ COŞTURDU
Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ