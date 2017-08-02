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Didim'de engelliler için kermesin altıncısı başladı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:38
Didim'de engelliler için kermesin altıncısı başladı
Didim'de engelliler için kermesin altıncısı başladı
- Konya Kültür Sitesince yapılan kermes 1 ay sürecek ve ay sonundaki gelirle akülü sandalye alınacak

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Konya Kültür Sitesi sakinlerinin engelliler yararına düzenledikleri kermes yoğun katılımla başladı.
Didim Altınkum Mahallesindeki Konya Kültür Sitesi sakinlerinin Didim ve Yöresi engelliler Derneği yararına gerçekleştirdikleri, kermes site bahçesine başladı. 5 yıl önce başlayan ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen kermes 26 Ağustos'a kadara sürecek. Site sakinleri ile site sahiline dinlenmeye ve denize girmeye gelen vatandaşlara yönelik kermeste elde edilecek gelir, Didim Engelliler Derneğine bağışlanacak
Düzenlenen etkinliğe, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, sosyal etkinliği altı yıl önce başlatan Cumhur Tuncay, dernek yönetim kurulu üyeleri ve site sakinleri katıldı. Gönüllüler adına konuşan Cumhur Tuncay, "Her sene Engelliler Derneği yararına geleneksel yaptığımız etkinliğin altıncısını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu sene biraz zor olmasına rağmen, en az 5 akülü araç almayı hedefliyoruz. Her şeye rağmen inşallah başaracağız" dedi.
Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne gittiği bir günde Başkan Ali İhsan Kubaliç ile Başkan Yardımcısı Abdulkadir Mirza'nın kendisini Cumhur Tuncay ile tanıştırmasının ardından bu etkinliğin düzenlendiğini ve 5 yılda 10 akülü sandalyenin kendilerine teslim edildiğini söyledi. Altıntaş "2012 yılında ilk yaptığımız kermesten elde edilen gelirle bir akülü sandalye alındı. 2013'te iki, 2014'te üç, 2015'te dört akülü sandalye aldılar. Geçen yıl ise beşincisi gerçekleştirilen etkinlikte beş akülü sandalye alındı ve ihtiyaç sahiplerine törenle teslim edildi. Konya Kültür Sitesi, bugüne kadar 15 akülü sandalye almış oldu" dedi.
Etkinliği geleneksel hale geldiğini kaydeden Dernek Başkanı Altıntaş, bu çalışmaların diğer site ve kooperatiflere de örnek olmasını istedi.
Gönüllülerin görev yaptığı kermeste site sakinlerince hazırlanan tatlı ve tuzlu yiyecekler ile hediyelik eşya ve giysiler cüzi miktarlarda satışa sunuldu.
(MB-Y)

02.08.2017 11:39:59 TSI
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