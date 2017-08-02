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MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı: Kuruluş amacımız bölgesel kalkınmayı desteklemek



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl Belde Belediye Başkanı Yüksel Ünal'ın davetlisi olarak, Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı ile birlikte 45 kişilik ziyaret heyeti Simav'a geldi.

Çitgöl Beldesi ziyaretinin ardından, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi ile birlikte, heyet Gölcük yaylasına gezi yaptı. Nurettin Konaklı'nın başkanlığını yaptığı Simav ziyareti ve gezi etkinlilerine, 23'üncü dönem Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş, İlksan Genel Müdür Yardımcısı Mintez Şimşek, İlksan İkraz Müdürü Abdülhamit Şahin, Mesvak Başkan Yardımcıları Adnan Yıldırım, Remzi Aksoy, Mütevelli Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Damar, Kadın Kolları Başkanı Dr. Nezaket Cömert de katıldı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, gezi heyetine ev sahipliği yapmak üzere davette bulundu. Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Konaklı, vakfın bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulduğunu ifade etti. Konaklı "Ülkemizin tarihi, doğal ve sanayi alanlarını gezerek, bir çok insanla tanışıp, taleplerini dinleyerek fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bizleri Simav'a davet eden Başta Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Çitgöl Belde Belediye Başkanı Yüksel Ünal ve Güney Belediye Başkanı Halil İbrahim İlhan'a teşekkür ederiz " dedi. (MEİ-EFE)



02.08.2017 11:40:46 TSI

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