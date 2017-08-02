ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı: Kuruluş amacımız bölgesel kalkınmayı desteklemek

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:39
MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı: Kuruluş amacımız bölgesel kalkınmayı desteklemek
MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı: Kuruluş amacımız bölgesel kalkınmayı desteklemek

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl Belde Belediye Başkanı Yüksel Ünal'ın davetlisi olarak, Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı ile birlikte 45 kişilik ziyaret heyeti Simav'a geldi.
Çitgöl Beldesi ziyaretinin ardından, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi ile birlikte, heyet Gölcük yaylasına gezi yaptı. Nurettin Konaklı'nın başkanlığını yaptığı Simav ziyareti ve gezi etkinlilerine, 23'üncü dönem Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş, İlksan Genel Müdür Yardımcısı Mintez Şimşek, İlksan İkraz Müdürü Abdülhamit Şahin, Mesvak Başkan Yardımcıları Adnan Yıldırım, Remzi Aksoy, Mütevelli Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Damar, Kadın Kolları Başkanı Dr. Nezaket Cömert de katıldı.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, gezi heyetine ev sahipliği yapmak üzere davette bulundu. Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Konaklı, vakfın bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulduğunu ifade etti. Konaklı "Ülkemizin tarihi, doğal ve sanayi alanlarını gezerek, bir çok insanla tanışıp, taleplerini dinleyerek fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bizleri Simav'a davet eden Başta Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Çitgöl Belde Belediye Başkanı Yüksel Ünal ve Güney Belediye Başkanı Halil İbrahim İlhan'a teşekkür ederiz " dedi. (MEİ-EFE)

02.08.2017 11:40:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aslanapalılar çini sanatını öğreniyor
YEREL

ASLANAPALILAR ÇİNİ SANATINI ÖĞRENİYOR
Altıntaş'a yeni hastane
YEREL

ALTINTAŞ'A YENİ HASTANE
Altıntaş'ta biçerdöver kontrolleri aralıksız devam ediyor
YEREL

ALTINTAŞ'TA BİÇERDÖVER KONTROLLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Başkan Süleyman Özkan: Kültür evi ve butik otel ihalelerini bu ay yapacağız
YEREL

BAŞKAN SÜLEYMAN ÖZKAN: KÜLTÜR EVİ VE BUTİK OTEL İHALELERİNİ BU AY YAPACAĞIZ
Şehit Ahmet Demir için Çavdarhisar'ın Tepecik köyünde mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT AHMET DEMİR İÇİN ÇAVDARHİSAR'IN TEPECİK KÖYÜNDE MEVLİT OKUTULDU
Kaymakam Kara, köylerde incelemelerde bulundu
YEREL

KAYMAKAM KARA, KÖYLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Motosiklet denetimleri sıklaştırıldı
YEREL

MOTOSİKLET DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI
Çini İşlemeciliği ve Çinicilik Kursu sona erdi
YEREL

ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ VE ÇİNİCİLİK KURSU SONA ERDİ
Kaymakam Oltan Bayraktar: Köylerimizin sorunlarının takipçisi olacağız
YEREL

KAYMAKAM OLTAN BAYRAKTAR: KÖYLERİMİZİN SORUNLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Babadan oğula kerestecilik
YEREL

BABADAN OĞULA KERESTECİLİK
Kargalar Ağustos ayında su içmez
YEREL

KARGALAR AĞUSTOS AYINDA SU İÇMEZ
Şaphane'de ceviz rekoltesi yüksek bekleniyor
YEREL

ŞAPHANE'DE CEVİZ REKOLTESİ YÜKSEK BEKLENİYOR
Hayvan pazarları yüksek fiyatlardan dolayı durgun
YEREL

HAYVAN PAZARLARI YÜKSEK FİYATLARDAN DOLAYI DURGUN
Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyeleri Dumlupınar'da
YEREL

KÜTAHYA ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ ÜYELERİ DUMLUPINAR'DA
Beyköy İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi Hattı yapım çalışmaları
YEREL

BEYKÖY İÇME SUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPIM ÇALIŞMALARI
Simav'da turizm projeleri değerlendirildi
YEREL

SİMAV'DA TURİZM PROJELERİ DEĞERLENDİRİLDİ
TKİ Tavşanlı Linyitspor top başı yaptı
YEREL

TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR TOP BAŞI YAPTI