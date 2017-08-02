YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Süleyman Özkan: Kültür evi ve butik otel ihalelerini bu ay yapacağız

Başkan Süleyman Özkan: Kültür evi ve butik otel ihalelerini bu ay yapacağız



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki mahalle muhtarları ile köy ve belde muhtarlarının katıldığı istşare toplantısı yapıldı. Eynal kaplıcalarında gerçekleştirilen toplantıda Belediye encümen üyeleri, meclis üyeleri, Başkan yardımcıları ve Belediye Birim Amirleri hazır bulundu.

Kahvaltı ikramı yapılan istişare toplantısında bir konuşma yapan Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, öncelikle mahallelerin sorunlarının tespit edileceğini, muhtarlarımızın temel sorunlarının ele alınacağını belirtti. Özkan, "Mahalle muhtarlarımızdan gelen teklif ve öneriler birim amirlerimiz tarafından dikkate alınacak uygulama ve çözümlerini birlikte tartışacağız. Öncelik sırasına göre tüm istekleri yerine getirmeye çalışacağız. Kilitli parke taşı ihale sonuçlarına göre mahallelerin yol çalışmalarına hız vereceğiz. 11 Ağustos'ta kültür evi, 24 Ağustos'ta da butik otel ihalelerini yapacağız" dedi. (MEİ-EFE)



02.08.2017 11:42:55 TSI

NNNN

