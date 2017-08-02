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Güzelyalı'ya 40 dönümlük mesire alanı



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya ilçesinin Güzelyalı Mahallesi'ne yapılan 40 dönümlük mesire alanı hizmete açıldı. Göynüklü-Güzelyalı arasında asfaltlanan 5 kilometrelik kara yolunu da hizmete açan Başkan Recep Altepe, son 3 yılda sadece Mudanya'ya yaptıkları yatırımların toplamının 234 milyon TL'yi aştığını söyledi.

Göynüklü - Güzelyalı Yolu üzerindeki 40 dönümlük çamlık Büyükşehir Belediyesi tarafından piknik alanına dönüştürüldü. 50 adet piknik masası, halı saha, kafeterya, büfe, bay ve bayan mescitler, tuvaletler ve otoparkın bulunduğu piknik alanının açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer tarafından yapıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği açılışta konuşan Recep Altepe, Mudanya'ya son 3 yılda 234 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptıklarını hatırlattı. Sadece altyapı için 86 milyon TL harcadıklarını, bu alanda 26 milyon TL'lik yatırımların da inşa aşamasında olduğunu belirten Başkan Recep Altepe, sahil düzenleme çalışmalarını da anlattı.

Bursa'nın incisi Mudanya'yı her alanda kalkındırmayı hedeflediklerini söyleyen Recep Altepe, Hasan Paşa, Tahir Ağa, Mütareke binası gibi tarihî ve kültürel mirasın da ayağa kaldırıldığını, ilçenin köylere kadar mahalle konaklarıyla, insana ve cemiyetlere hitap eden hizmet alanlarıyla donatıldığını söyledi.

Güzelyalı'ya 4 milyon TL'lik yatırım

Güzelyalı Mesire Alanı'nın da bu çalışmalardan biri olduğunu kaydeden Başkan Altepe, "Burada spor alanlarından mescitlere, kafeteryalardan piknik alanlarının oluşturulmasına kadar güzel bir düzenleme oldu, bölgeye yakıştı. Teşrifatıyla birlikte yaklaşık 1 milyon 700 bin TL'ye mal oldu. Bursa'da hizmete aldığımız eser sayısı 3000'i geçti. Mudanya ve Güzelyalı için ne yapsak az. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Altepe, Güzelyalı mesire alanı ile eşdeğer olarak Göynüklü-Güzelyalı arasında bulunan ve asfaltlama çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 5 kilometrelik karayolunu da hizmete açtı. Yolun yaklaşık 2 milyon 300 bin TL'ye mal olduğunu belirten Recep Altepe, toplam 4 milyon TL'lik yatırımın Güzelyalı halkıyla buluştuğunu ifade etti.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise Mudanya halkının mesire alanına ihtiyacı olduğunu belirterek, yapılan yatırımlar için teşekkür etti.

(MŞ)



02.08.2017 11:46:45 TSI

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