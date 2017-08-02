Bayırköy Belediyesi'nden akıllı su sayaçları duyurusu
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi'nden akıllı su sayaçları hakkında bir duyuru yaptı. Duyuruda, "Yaz aylarında beldemizdeki abonelerimizin akıllı su sayaçlarında, özellikle bahçelerini sularken, aşırı tüketimden dolayı saat kilitlenmesi yaşanmaktadır. Bu durumla karşılaşan abonelerimizin su kartlarını alarak belediyemiz tahsilat servisine gelip, güncelleme yaptırmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
(DA-Y)
02.08.2017 11:47:13 TSI
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