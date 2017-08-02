Vali Büyükakın'a davet
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bozüyük ilçesinde düzenlenecek olan 1. Karakucak Güreş Festivaline davet edildi.
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, güreş ağası Mehmet Bayram, Bilecik Güreş İl Temsilcisi Lütfi Akyüz ve beraberindekileri kabulünde, güreşin bir ata sporu olduğunu anımsatarak bunun yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu kaydetti.
Bozüyük Belediye Başkanı Bakıcı da, ilk defa düzenlenecek ve iki gün sürecek 1. Karakucak Güreş Festivaline Vali Büyükakın'ı davet ederek etkinlik hakkında bilgi verdi.
Güreş ağası Mehmet Bayram ise; Vali Tahir Büyükakın'a festival anısına özel olarak hazırlatılan minyatür ''kispet'' hediye etti.
(DA-Y)
02.08.2017 11:49:42 TSI
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