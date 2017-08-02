YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Büyükakın'a davet

Vali Büyükakın'a davet



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bozüyük ilçesinde düzenlenecek olan 1. Karakucak Güreş Festivaline davet edildi.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, güreş ağası Mehmet Bayram, Bilecik Güreş İl Temsilcisi Lütfi Akyüz ve beraberindekileri kabulünde, güreşin bir ata sporu olduğunu anımsatarak bunun yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bozüyük Belediye Başkanı Bakıcı da, ilk defa düzenlenecek ve iki gün sürecek 1. Karakucak Güreş Festivaline Vali Büyükakın'ı davet ederek etkinlik hakkında bilgi verdi.

Güreş ağası Mehmet Bayram ise; Vali Tahir Büyükakın'a festival anısına özel olarak hazırlatılan minyatür ''kispet'' hediye etti.

(DA-Y)



02.08.2017 11:49:42 TSI

NNNN

