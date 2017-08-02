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Karayollarından Kars'a modern kaldırım



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce Fiakbey Caddesi'nde yapılan kaldırım, Karslıların yüzünü güldürdü. Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için kaldırımlara konumlandırılan hissedilebilir sarı çizgiler de konuldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın talimatlarıyla Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce kaldırım ve yol çalışmaları başlatılan Faikbey Caddesi'nde engelliler de unutulmadı. Yapılan kaldırımların ortasına hissedilebilir sarı çizgiler de yapıldı. En ince ayrıntının düşünüldüğü kaldırımlarda ağaçlar da kere içerisine alındı.

Uzun yıllardan beri Kars'ta yaşanan kaldırım ve yol sorunu Karayolları ve belediye çözüyor. Ana caddelerin kaldırım ve yol yapımını karayolları üzerine alırken, ara caddelerde kaldırım ve yolları belediye yapıyor. Ortaklaşa sürdürülen çalışmalarla Kars'ın yol ve kaldırım sorunun çözülmesi hedefleniyor.

"Faikbey Caddesi sakinleri memnun"

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nün yol ve kaldırım çalışmalarına Fiakbey Caddesi'nden başlaması cadde sakinlerini sevindirdi. Kaldırımlarının büyük şehirlerdeki kalite ve standartlarda yapıldığını ifade eden vatandaşlar, uzun yıllar sonra doğru dürüst kaldırım yapıldığını belirttiler. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın emeğinin çok büyük olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Yıllar sonra kaldırımlarımız istenilen şekilde yapılıyor. Özellikle yapılan kaldırımlarda engellilerin unutulmaması bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah bütün kaldırımlarımız bu şekilde yapılır" dediler.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce başlatılan kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor, karayolları ekipleri, iş makineleriyle kırdıkları kaldırımların önce zemine beton döküyor. Ardından da andezit taşı ile döşüyor.

(IÇ-Y)



02.08.2017 11:52:29 TSI

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