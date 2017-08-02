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Suriyelilerin motosikletini gasp eden 3 sanığa hapis cezası

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:50
Suriyelilerin motosikletini gasp eden 3 sanığa hapis cezası

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Suriyelilerin motosikletlerini gasp ettikleri iddiasıyla 'birden fazla kişi ile yağma' suçundan tutuklu yargılanan 3 sanığa 4 ila 5 yıl arasında hapis cezası verildi.
Melikgazi İlçesi'ne Eskişehir Bağları'nda 6 Haziran'da meydana gelen olayda İ.A. ile O.S. motosikletle seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekledikleri sırada Suriyeli mağdur A.S. yanlarına durdu. İddiaya göre, İ.A. Suriyeli'nin bindiği motorun arkadaşı Ö.A.'ya ait olduğunu belirterek, arkadaşını olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen Ö.A. motorun kendisinin olduğunu söylemesi üzerine, Suriyeli mağdur, motoru parası ile satın aldığını belirtti. İ.A., O.S. ve Ö.A. motosiklete el koyarken, polis ekiplerince yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Ö.K., O.S. ve İ.A. ile avukatlar hazır bulundu.
Suriyelilerin motosikletlerini çalan daha sonra mağdurların zararını gideren sanıklar, pişman olduklarını belirterek tahliyelerini istediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar O.S. ve İ.A.'ya 'birden fazla kişi ile yağma' suçundan ayrı ayrı 5 yıl, Ö.K.'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
(SK)

02.08.2017 11:52:43 TSI
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