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Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:54
Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi
Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 18 gündem maddesi ayrıntılı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.
Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın başkanlık yaptığı toplantıda, Efeler Kaymakamlığı'nın 18 Temmuz 2017 tarih ve 2829 sayılı yazısı gereğince meclis üyeliğinden ayrılan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Çetin Dokuzlu'nun yerine Yüksel Macaroğlu getirildi. Dokuzlu'nun üyesi bulunduğu Plan ve Bütçe Komisyonu'na CHP'li Belediye Meclis Üyesi İsmail Türkbay, Esnaf ve Pazar Komisyonu'na da Yüksel Macaroğlu seçildi.

Toplantıda ayrıca Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi kurulması ve Efeler Belediyesi koordinasyonunda Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği ile ortaklaşa düzenlenmesi düşünülen 'Efeler ve Efelik' konulu ulusal şiir yarışmasında verilecek olan ödüller ayrıntılı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Küçük Eller Büyük Umutlar Derneği (KEBUDER) ile Efeler Belediyesi arasında imzalanan protokolün, KEBUDER'in protokol gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle iptalinin istenmesi gündem dışı madde olarak gündeme alındı ve Hukuk Komisyonu'na havale edildi.
Efeler Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı 2. Meclis toplantısı 3 Ağustos 2017 Perşembe günü (yarın) yapılacak.
(MU-MB-Y)

02.08.2017 11:56:03 TSI
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