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Gaziantep'te kınalı kuzular için kına gecesi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:56
Gaziantep'te kınalı kuzular için kına gecesi
Gaziantep'te kınalı kuzular için kına gecesi
- Araban ilçesinde asker adayları için yapılan kına gecesi geleneği sürdürülüyor

(Fotoğraflı)

Ayten Işık
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te sülüslerini alarak, 1997-3 tertip olarak peygamber ocağına gidecek askerler için düzenlenen kına gecesi geleni sürdürülüyor.
Araban Askerlik şubesinden sülüslerini alan 1997-3 tertip askerler için ilçede kına gecesi düzenleniyor. İlçedeki mahallelerde ve kırsal mahallede devam eden gelenekle mehmetçikler, güle oynaya vatani görevlerine yolcu ediliyor. Evlerin önünde gerçekleşen gecede, ellerine kına yakılan mehmetçikler, davul-zurna ve Arabanlı Coşkun ve arkadaşlarının seslendirdiği birbirinden güzel yöresel türkü ile çekilen halaylar eşliğinde eğleniyor. Yine davul zurna ve "En büyük asker bizim asker'' sloganları ile otobüs terminallerine getirilen askerler, burada okunan İstiklal Marşı ile Peygamber ocağına uğurlanıyor. Sevinç, gurur ve hüznün bir arada yaşandığı kına gecesinin ardından gerçekleşen uğurlama törenlerinde asker adaylarının anne, baba, ağabey, kardeş, abla, eş dost, yakın akraba ve komşuların tezahüratlar ve gözyaşları birbirine karışıyor. Oğlunu askere gönderen Arabanlı asker babalarından Ahmet Bazlama,' "Dünyanın hiçbir ülkesinde askerlik çağı gelmiş oğullarını davul-zurna ve orkestra eşliğinde kına gecesi düzenleyerek asker adayı oğullarının ellerine kına yakıp güle oynaya askere gönderme adeti yoktur. Bu adet sadece bizim ülkemizde Türkiye'de uygulanıyor. Bir Türk vatandaşı olarak oğlumu vatani görevini yapmak için askere gönderdiğim için çok mutluyum. Oğlum Mustafa'yı vatani görevini yapmak için evimin önünde düzenlediğim kına gecesi sonunda ellerine kına yakıp kınalı kuzu olarak vatan topraklarını savunmak amacıyla birliğine gönderirken eş, dost ve akrabalarımın katılımıyla davul zurna ve orkestra eşliğinde eğlence düzenledim. Davul-zurna ve orkestra eşliğinde eğlence sonunda da tekbir ve dualarla Allah'ın izniyle vatani göreve gönderdiğim oğlum vatani görevine hayırlı bir şekilde başlayıp hayırlısıyla da tamamlayıp terhis olup geri döner gelir İnşallah'' dedi.
(SD-Y)

02.08.2017 11:58:27 TSI
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