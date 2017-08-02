evsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık sahilleri doldurdu

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Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık sahilleri doldurdu



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesindeki Belcekız Plajı'nda denize girip kumsalda güneşlendi. Macera tutkunları ise bin 965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Belcekız Plajına serinlemeye gelen vatandaşlar içerisinde denizin keyfini çocuklar ve gençler çıkardı. Bazı tatilciler denizin tadını çıkarırken, bazı tatilciler ise deniz kenarında top oynadı. Denizin içerisinde renkli görüntüler oluşturan tatilcilerden bazıları ise çocuklarıyla ilgilenerek bol bol eğlendi.



Tatil için İstanbul'dan Fethiye'ye geldiklerini ifade eden Aykut Dinçer; "Fethiye çok güzel. Deniz, hava, kum mükemmel. Herkesin Fethiye'ye gelmesini tavsiye ediyoruz. Dünyada böyle bir yer başka var mıdır bilmiyorum. Dünyada sayılı yerlerden biridir Fethiye Ölüdeniz" dedi.

Fethiye'nin aşırı sıcak olduğunu söyleyen Burak Sönmez; "Kocaeli'nden tatil için Fethiye'ye geldi. Yaklaşık 45 dereceyi bulan sıcaklık var. Serinlemek için sürekli denize giriyoruz. 1 hafta boyunca buradayız. Tatilin keyfini doyasıya çıkaracağız" diye konuştu.

Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkez'inden paraşütle atlayan turistler Belcekız Plajına iniyor. Babadağ'ında havanın serin olduğunu ancak plaja indikten sonra sıcak havaya maruz kaldıklarını belirten adrenalin tutkunları, soluğu denizde alıyor.

Paraşüt pilotu Ünal Demirbaş; "Hava çok güzel. Uçuşlar çok güzel. Kore'den gelen arkadaşımızla uçtuk. Sezonda iyileşmeye başladı. Geçen senenin aynı dönemine bakacak olursak daha iyi bir sezon geçiriyoruz" dedi.

Ordu'dan Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkez'inden atlamak için Fethiye'ye geldiğini belirten Büşra Nur Fırat; "Ordu'da cesaret edememiştim ama burada çok keyifliydi. Hiçbir risk yok. Herkese tavsiye ediyorum. Yukarısı da çok serindi. plaja inince hava çok sıcak. Buradan hemen denize gideceğiz" şeklinde konuştu.

(MB-Y)



02.08.2017 11:58:34 TSI

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