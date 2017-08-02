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Vali Kalkancı: "Geçmişe hayıflanmadan önümüze bakacağız"

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:58
Vali Kalkancı: "Geçmişe hayıflanmadan önümüze bakacağız"
Vali Kalkancı: "Geçmişe hayıflanmadan önümüze bakacağız"

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Genel Meclisinin önemli bir görev yaptığını belirterek, "Hep birlikte bu kente bir çivi çakmanın, bir tuğla koymanın gayretinde olacağız" dedi.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Genel Meclis üyelerini ziyaret etti. Vali Kalkancı'yı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve meclis üyeleri kapıda karşıladı. Vali Kalkancı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ı makamında ziyaretinin ardından meclis toplantısına katıldı.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlikte güzel ve hayırlı hizmetler yapacağına inancını dile getirdi.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, il özel idarenin kuruluşu ve öneminden bahsederek, il özel idarenin fonksiyonel hale getirilmesi için taşraya hizmet gittiğine işaret etti.
Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Adıyaman'da manevi bir iklim var. İnsanlar birbirini kucaklıyor. Geçmişe hayıflanmadan geçmişten ders çıkaracağız. Geleceğimizi şekillendireceğiz. Önümüze bakacağız. Türkiye'nin Anadolu coğrafyası yeniden imar ediliyor. El birliği ile Adıyaman'ın öncelik sırasına göre hızlı bir şekilde hizmet götürmenin gayretinde olacağız. Bilerek yanlış yapmam ama bilmeyerek yapacağım yanlışlıklarda ise Allah bizi affetsin. Birlikte beraber olacağız ve birlikte hizmet edeceğiz. Birbirimize destek olacağız. Adıyaman'a bir çivide biz çakacağız, bir tuğlada biz koyacağız. İnşallah güzel işler yapmaya hep birlikte devam edeceğiz. Ben sizden destek istiyorum" dedi.
Toplantı sonrasında Vali Kalkancı, il daimi encümen toplantısına katıldı.
(AHM)

02.08.2017 11:59:36 TSI
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