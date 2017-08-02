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Altıntaş'a yeni hastane

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:02
Altıntaş'a yeni hastane
Altıntaş'a yeni hastane

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 8 milyon 500 bin TL maliyetli yeni hastaneye taşınma işlemlerinin başladığı bildirildi.
Yapımı tamamlanan ve temizlik işleri yapılan yeni Altıntaş Devlet hastanesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Halk Sağlığı Müdürü Ali Güvey incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ''4 bin 800 metrekare alanda yapımı tamamlanan 20 yataklı yeni devlet hastanemize taşınma işlemleri başlamıştır. Devlet hastanemizde yeni teknoloji diyaliz ve röntgen cihazları olacaktır. Altıntaş ilçemizin uzun yıllar sağlık ihtiyacını karşılayacak bir hastane yapılmıştır. Doktor sayımız yeterlidir. Sadece Uzman doktor talebimiz vardır. onunda kısa sürede halledileceğinden eminiz. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen başta sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Kütahya Valimize, Kütahya Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler'' diye konuştu. (YD-EFE)

02.08.2017 12:04:42 TSI
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