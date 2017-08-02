YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aslanapalılar çini sanatını öğreniyor

Aslanapalılar çini sanatını öğreniyor



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde açılan kursta 50 kişinin çini sanatını öğrendiği bildirildi.

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan , ''Kütahya İşkur ile işbirliği halinde açtığımız 2 adet çini kursumuz devam etmektedir. Bu kurslar için kurumumuza 72 kişi başvurdu. Yapılan eleme sonucunda 5er kişilik olmak üzere 2 kurstan oluşan 50 kursiyerlerimizi kaydettik. Kursiyerlerimize işkur tarafından sigorta yapıldı. Günlük 35 lira yevmiye ödenmektedir'dedi

Kılıçarslan, ''Bu tür kursları açarak kursiyerlerimizin aile ekonomisine ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlaması asıl hedefimizdir. Kursiyerlerin mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri açısından da önemli olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



02.08.2017 12:06:47 TSI

NNNN

