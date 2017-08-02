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Aslanapalılar çini sanatını öğreniyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:04
Aslanapalılar çini sanatını öğreniyor
Aslanapalılar çini sanatını öğreniyor

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde açılan kursta 50 kişinin çini sanatını öğrendiği bildirildi.
Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan , ''Kütahya İşkur ile işbirliği halinde açtığımız 2 adet çini kursumuz devam etmektedir. Bu kurslar için kurumumuza 72 kişi başvurdu. Yapılan eleme sonucunda 5er kişilik olmak üzere 2 kurstan oluşan 50 kursiyerlerimizi kaydettik. Kursiyerlerimize işkur tarafından sigorta yapıldı. Günlük 35 lira yevmiye ödenmektedir'dedi
Kılıçarslan, ''Bu tür kursları açarak kursiyerlerimizin aile ekonomisine ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlaması asıl hedefimizdir. Kursiyerlerin mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri açısından da önemli olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

02.08.2017 12:06:47 TSI
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