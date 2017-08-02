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Otobüs kartı dolum ATM'leri, Trabzonluların emrinde



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Elektronik Kart dolum ATM'leri, Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile seyahat eden vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlıyor.

Trabzonlular, Belediye otobüsleri ile seyahat imkânı sağlayan Trabzon Elektronik Kartlarına, söz konusu dolum ATM'lerinden rahatlıkla bakiye yüklemesi yapabildiği gibi yine bu ATM'lerden Trabzon Elektronik Kart temin edebiliyor.

Ortahisar ilçesinde; 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı (Meydan Parkı), Atapark, KTÜ, KTÜ Tıp Fakültesi, Pazarkapı, Trabzon Lisesi, Yomra ilçesinde; Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yomra ilçe merkezi, Akçaabat ilçesinde de Akçaabat ilçe merkezinde bulunan dolum ATM'lerinden, Trabzon Elektronik Karta 5, 10, 20 ve 50 TL'lik yükleme yapılabiliyor. Belediye otobüslerini kullanmak için gerekli olan Trabzon Elektronik Kartı bulunmayan vatandaşlarda yine bu ATM'lerden Trabzon Elektronik Kart temin edebiliyor. 10 TL karşılığında temin edilebilen Trabzon Elektronik Kartta, şehir içinde iki kez yolculuk imkânı sağlayan 3 TL'lik bakiye bulunuyor. Söz konusu işlemlerde madeni para kullanımı yapılmazken dolum ATM'lerinde para üstü işlemi de bulunmuyor. Trabzon Elektronik Kart dolum ATM'lerindeki işlemleri sırasında anlık olarak herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlar, 0533 452 35 70 nolu Trabzon Elektronik Kart Çağrı Merkezini arayarak sorunlarına çözüm bulabiliyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Belediye otobüslerinde uzun süredir bilet yerine kart kullanımı yapıldığını hatırlattı. Gürdoğan "Hemşehrilerimizin toplu taşıma araçlarından en güzel şekilde istifade edebilmesi için Trabzon Elektronik Kart dolum ATM'lerimizi şehrimizin muhtelif yerlerinde, özellikle otobüs durakları ile aynı bölgeye konuşlandırdık. Halkımız bu ATM'lerden Belediye otobüslerimizi kullanmak için gerekli olan kart teminini yapabildiği gibi yine kartlarına bakiye yüklemesi de yapabilmektedir. Söz konusu uygulamamıza kısa sürede yoğun ilgi gösteren halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz" dedi.

(BK-ÖS-Y)



02.08.2017 12:07:13 TSI

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