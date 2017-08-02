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Kaymakam Musa Kazım Çelik: Amacımız vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan öğrenmek



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde protokol üyeleri, halk toplantısında sorunları vatandaşlardan dinledi.

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik Başkanlığında ilçeye bağlı Erenköy'de yapılan toplantıya Karakol komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Ataselim, İlçe Emniyet Amiri Sıracettin Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serdar Sarıyar, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, Köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan toplantıda, ilçenin genel sorunlarıyla ilgili vatandaşlarla istişarelerde bulunan Kaymakam Çelik, sorunların çözümüne ilişkin birim amirleriyle görüştü.Ayrıca köy muhtarının yeni yaptırdığı fırının açılışı yapıldı. Toplantıda, vatandaşları tek tek dinleyen Kaymakam Çelik, vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve birlikte çözüm üretmek istediklerini belirterek, bu toplantıların köyümüze ve köylümüze hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



02.08.2017 12:09:44 TSI

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