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Şırnak'ta 'Çocuk Şenliği' düzenlendi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta düzenlenen Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Şırnak Belediyesi, GAP Gençlik Kültür Evi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, "Çocuk Şenliği" düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak için şenlik düzenlediklerini belirterek, "Şırnak'taki değişim hamlesini sosyal anlamda da hissettirmek istedik. Operasyonların ardından huzurun sağlandığı Şırnak, yeniden imar ediliyor. Bir yandan da vatandaşlarımız için sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunmak istedik. Umarım çocuklarımız gönüllerince eğlendiler" dedi.

Çocukları ile birlikte etkinliğe katılan Ayten Altürk, kentte operasyonların tamamlanmasıyla birlikte çeşitli etkinliklerin düzenlenmeye başlandığını belirterek, "Artık çocuklar ve aileler daha huzur içinde dışarı çıkabiliyorlar. Dilerim daha fazla sosyal ve kültürel yatırım yapılır. İlimizin yatırımlarla daha güzel yerlere geleceğini umut ediyorum. Devletimizden ve hükümetimizden de beklentilerimiz bunlardır. Bu tür etkinliklerin devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Çocuklarını şenliğe getiren Hatice Taşar ise, "Çocukları getirdik, eğlendiler. 8 ay boyunca böyle eğlence görmemişlerdi. İnşallah böyle eğlenceler sürekli düzenlenir" ifadelerinde bulundu.

(MY-MP-Y)



02.08.2017 12:09:47 TSI

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