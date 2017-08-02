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Sındırgı'lı gençlere halı saha



(Fotoğraflı)



Necip Karatuna

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gençlerin faydalanması için yapılan halı sahalar bitme aşamasına geldi.

Sındırgı'ya bağlı kırsal mahallelere yapılan ilk halı sahalar kısa bir süre içerisinde gençlere hizmet vermeye başlayacak. Özellikle genç nüfusun yoğun olması nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaylabayır ve Yüreğil mahallelerine halı saha yapımı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan halı sahalara ilave olarak Spor Toto teşkilatı tarafından Gölcük, Osmanlar, Kınık ve İzzettin mahallelerine program dâhilinde halı saha yapımı gerçekleştirilecek.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle muhtarları ve gençlerle bir süre sohbet etti. Gençler ise sözünde duran başkan Yavaş'a halı saha ve mahalleye kazandırdıkları hizmetten dolayı teşekkür etti. Başkan Yavaş, "Sizler bu ülkenin geleceğine sahip çıkacak mirasımızsınız. Bizim tek gayemiz memleketimize görev yaptığımız sürede ne kazandırabiliriz. Gelecek nesillere ne bırakabiliriz. O yüzden de bu tür projelere rutin hizmetlerin yanında önem veriyoruz. Ki gençlerimiz kahve köşeleri yerine vakitlerini spor yaparak geçirsinler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur'dan sözünü almıştık. Kendileri hiç bir zaman bizleri geri çevirmiyor. Vakit kaybetmeden halı sahaları kazandırdık. Devamını da yapacağız. 74 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile yeni Sındırgı'yı birlikte inşa ediyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

(HT-MŞ)



02.08.2017 12:11:50 TSI

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