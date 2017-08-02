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Malatya Teknokent'te ücretsiz yazılım eğitimi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:12
Malatya Teknokent'te ücretsiz yazılım eğitimi

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Teknokent bünyesindeki Start-Up şirketlerinden biri olan Infigra Teknoloji Şirketi 'Herkes için yazılım eğitimi' sloganıyla çıktığı yolda yeni bir eğitim programı düzenliyor.
Geçen ay düzenlenen 'ASP.NET Core Giriş' eğitiminin ardından bu seferde katılımcılara kısa soluklu bir tecrübe sağlayacak olan 'Docker ve ASP.NET Core Eğitimi' düzenleniyor. Eğitim 5 Ağustos Cumartesi günü 13.00-16.00 saatleri arasında İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te düzenlenecek. Eğitimi tüm etkinlik süresince Infigra Yazılım ve Teknoloji Şirketi sahibi ve kurucusu Erdoğan Gülsoy verecek. Bu etkinlik süresince 'MicrosoftASP.NET Core' teknolojisi ile geliştirilen web projelerinin Linux işletim sistemleri üzerinde çalışan bir uygulama olan Docker ile sanallaştırılarak, sunucuların nasıl daha verimli bir şekilde kullanılarak yönetilebileceğini detaylı bir şekilde katılımcılara eğitim kapsamı süresince öğretilecek.
Bu kurs süresince 'Docker nedir, hangi durumlarda kullanılır" gibi sorulara cevap verecek eğitimler düzenlenecek. Docker uygulamasının ASP.NET Core yapısı ile nasıl kullanılması gerektiğinin de ele alınacağı kursta Microsoft'un en yeni web teknolojisi olan ASP.NET Core ile web uygulamalar geliştirilecek ve bunları Docker ile sanallaştırılacak.
Temel Linux bilgisine sahip her yaştan yazılım meraklıları ve halihazırda bu sektörün içinde olan herkesin kursa katılabileceği belirtilirken etkinliğin 1 gün boyunca süreceği ve tamamen ücretsiz olduğu vurgulandı.
Eğitime katılmak isteyenlerin https://www.infigra.com/etkinlikler sayfasından başvuru formlarını doldurabilecekleri belirtildi.
(CÖ-SD-Y)

02.08.2017 12:15:08 TSI
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