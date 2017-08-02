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Başkan Edebali Vali Küçük'e kentsel dönüşümü anlattı



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, makamında ağırladığı Bursa Valisi İzzettin Küçük'e ilçede yürütülen hizmetler ve şehrin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

Yıldırım'da Türkiye'nin birçok bölgesinin yanı sıra Kafkasya, Balkanlar ve Suriye'den gelerek ilçeye yerleşen insanların dayanışma ve beraberlik duygularıyla kültür mozaiği halinde bir yapı oluşturduğunu olduğunu söyleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım, ilçemize göç eden insanların Bursa'ya açılan kapısı durumunda. Birçok şehirden fazla olan 750 binlik nüfusu, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve Vişne Ticaret Bölgesi ile şehrimiz oldukça önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Yeni bir imar düzeni oluşturma adına belirli bölgelerimizi riskli alan ve kentsel gelişim alanı ilan ederek hemşehrilerimize kaliteli hayat sunmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ve vizyon projeler hakkında da bilgi veren Edebali, "Yıldırım'ın gelecek vizyonunun en önemli yansımalarından biri olan Mevlana- Ulus projemiz hızla devam ediyor. 850 konutun yer alacağı projemizin kaba inşaatını yıl sonunda tamamlayarak gelecek yıl temmuz-ağustos aylarında uzlaşma sağladığımız hak sahiplerine anahtarlarını temsil edeceğiz. Türkiye'nin en büyük spor kompleksini ilçemize kazandırıyoruz. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak sporda marka şehir hüviyetine büründüreceğimiz Yıldırım, olimpiyat ve dünya şampiyonlarının yetiştiği bir merkez olacak. Yıldırım'ın kültür parkı adını verdiğimiz Sular Vadisi Doğa Parkı, su temalı yapısı ve içerisinde barındırdığı tesislerle yalnızca Yıldırım'a değil, Bursa'ya değer katarak vatandaşlarımızın uğrak noktası haline gelecek. Gençlik merkezleri, Engelli Yaşam Merkezi ve kadın spor merkezleri, öncelikli hizmet gruplarımızda yer alan insanlarımız için yeni yaşama alanları olacak. Osmanlı kırsal mimarisinin günümüze taşınan en önemli mirası konumundaki Cumalıkızık'ta gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmaları ile kadim medeniyetimizin bizlere bıraktığı değerleri gelecek nesillere aktaracağız. Hizmetlerimizi yürütürken Sayın Valimiz İzzettin Küçük'ün desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Kendilerini belediyemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk" diye konuştu.

Yıldırım'da yöneticilik yapmanın zor bir görev olduğunu, ancak Hakkı Edebali'nin bu konuda önemli bir başarıya imza attığını kaydeden Vali İzzettin Küçük, "İnsanlara kaliteli, standartları yüksek ve yaşanabilir bir hayat sunmak için kentsel dönüşüm çalışmalarıyla adeta yüzen bir gemiyi parça parça sökerek yeniliyor. Özellikle insanlara kentsel dönüşümü anlatmak için inşa edilen Planlama ve Kntsel Gelişim Merkezi çok önemli bir değer.Yıldırım Belediyesi'nce yürütülen hizmetlerden vatandaşlarımızın duyduğu memnuniyeti STK'larımız aracığı ile alıyoruz. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'yi ve ekibini şehrimize kattıkları değerlerden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



02.08.2017 12:15:39 TSI

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