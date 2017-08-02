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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "Vatandaşın avukatlığını yapıyoruz"



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Selçuk Kaya - Şahap Gürler

ERZURUM (İHA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Biz vatandaşla idare, kamu ve devlet hizmetleri arasında köprü görevi görüyoruz. Bu köprü görevini görürken vatandaşın avukatlığını yapıyoruz. Ancak idarenin hasmı değiliz. İdareye de kararlarımızla yol gösteriyoruz. Bütün mesele Türkiye'de yönetim hizmetlerinin kalitesinin artması" dedi.

Bir dizi ziyaret ve denetimlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ilk olarak Vali Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Malkoç, Erzurum'un ve insanının Türkiye'nin çimentosu olduğunu söyledi.

"Vatandaşın avukatlığını yapıyoruz"

Vatandaşla idare, kamu ve devlet hizmetleri arasında köprü görevi gördüklerini belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kurumumuz Türkiye'de denetim yapan bir kurulardan birisi. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi idarenin işleyişini, siyasetin işleyişini denetleyen bir kurum. Kurumun diğer bir özeliği de insan hakları kurumu olmasıdır. Nitekim bizim denetçi arkadaşlarımızdan birinin görev alanı bu konuya giriyor. Belki de en büyük dezavantajımız yeni olmamızdır. 4 yıl kamu hayatında ve millet hayatında çok fazla bir zaman dilimdi değil. Dolayı ile fazla tanınırlığımız ve bilinirliliğimiz yok. Ama tanınırlık arttıkça millet hem seviyor hem de müracaatları arttırıyor. En güzel tarafı şudur. Biz vatandaşla idare arasında kamu arasında devlet hizmetleri arasında köprü görevi görüyoruz. Bu köprü görevini görürken vatandaşın avukatlığını yapıyoruz. Ancak idarenin hasmı değiliz. İdareye de kararlarımızla yol gösteriyoruz. Bütün mesele Türkiye'de yönetim hizmetlerinin kalitesinin artması iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi demokrasi ve hukukun gelişmesi şeffaflığın ön plana çıkması işte bu amaçla kurulmuşuz" diye konuştu.

"Erzurum ve insanı Türkiye'nin çimentosudur"

"Erzurum ve insanı Türkiye'nin çimentosudur" diyen Malkoç, "Erzurum ve insanı Türkiye'nin çimentosudur. Türkiye'nin neresine gidilirse gidilsin özelikle İzmir, Bursa gibi illere gidildiğinde Erzurum'un sosyal hayatta ne kadar aktif olduklarını ve kanaat önderi olduklarını geleneklerini gittikleri yerlere taşıdıklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Erzurumluları dinleyeceğiz"

Erzurum programıyla da bilgiler veren Malkoç, "Yarın programımızı icra edeceğiz. 650 civarında muhtar, yerel yöneticiler, kaymakam belediye başkanları sivil toplum örgütlerini davet ettik. Nasip olursa yarın belediye başkanımızın ve valimizin ve bakanlarımızdan muhtemelen Efkan Ala bulunacak. Dolayısı ile yarın açılıştan sonra serbest kürsüde Erzurumluları dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

(SK-AA-Y)



02.08.2017 12:17:37 TSI

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