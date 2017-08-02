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Karapınar'a Bal Ormanı Projesi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:16
Karapınar'a Bal Ormanı Projesi
Karapınar'a Bal Ormanı Projesi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Karaman Orman İşletme Müdürlüğünce, Karapınar ilçesine mini bir bal ormanı kazandırılması için protokol imzalandı.
Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar MYO'nun uygulama sahasındaki 50 dekarlık bir alanda erozyonu önleme, bölgedeki biyolojik yapıyı korumak ve canlandırmak, ekolojik canlılığı ve yeşili arttırmak, bölgedeki arıcılık faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen protokol, MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Durmuş Ali Ceylan ile Karaman Orman İşletme Müdürü Fazıl Cabaroğlu tarafından imzalandı. Karapınar'ın coğrafi konumu, iklim özellikleri, toprak yapısı, bitkisel ve hayvansal üretim potansiyeli ön planda tutularak hazırlanan projenin protokolünde, çalışmanın, Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından da uygun görüldüğü belirtildi.
(MB-FM-Y)

02.08.2017 12:18:00 TSI
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