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Merkezefendi Belediyesi'nden Anlamlı Bağış

- Evde sağlık hizmetleri için 200 yatak daha



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi İlçe Belediyesi, evde sağlık hizmeti alan hastalara 200 adet hasta karyolası ve hasta yatağı bağışında bulundu. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Yaptığımız hizmetin ne denli önemli olduğunu, yatakların teslim edildiği evleri ziyaretlerimizde görüyoruz. Tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum" dedi.

Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Berna Öztürk katıldı.

Törende konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, daha önce yaptıkları 200 adet karyola tesliminin ardından çok talep aldıklarını, son protokol çerçevesinde 500 bin TL kaynak ayıracaklarını belirtti. Başkan Subaşıoğlu, "Yataklarımızı teslim ettikten sonra bu hastalarımızı ziyarete de gidiyoruz. Yaptığımız hizmetin ne denli önemli olduğunu ziyaretlerimizde görüyoruz. Tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum" dedi.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Berna Öztürk de, Denizli'nin Türkiye'de ilk 'Evde Sağlık Hizmeti'ni başlatan illerin arasında yer aldığını söyleyerek, yapılan bu hizmetten dolayı Evde Sağlık Hizmeti alan vatandaşlar adına Merkezefendi Belediye Başkanı Subaşıoğlu'na teşekkür etti.

"Merkezefendi Belediyemize teşekkür ediyorum"

Törende konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan, "Türkiye'nin son yıllarda sağlık anlamında çok önemli ilerlemeler kat ettiğini söyleyerek şunları söyledi; "Bu ilerlemede Genel yönetimin büyük fedakârlığı var. Ama bunun yanında yerel yönetimin de büyük katkıları oluyor. Denizli'mizde de bunun örneklerini yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyelerimiz ve diğer yerel yönetimlerin katkı ve desteklerine teşekkür ediyoruz. Yatarak sağlık hizmeti alıyorsa bir insan bu bakan için de kendisi için de çok ağır bir durum. Ancak günümüzün teknolojik imkânları değerlendirilerek bu ağır yük kolaylaştırılıyor. Merkezefendi Belediyemiz bize cömert bir destek sağladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tedavi gören hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Protokol için imzalar atıldı

Konuşmaların ardından protokol Vali Hasan Karahan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Berna Öztürk tarafından imzalandı.

Geçen 2 yılda da bağışta bulunulmuştu

Evde Bakım Hizmetleri kapsamında birime kayıtlı hastalara sunulmak üzere farklı özelliklere sahip 200 adet 3 motorlu hasta karyolası ve hasta yatağı Kamu Hastaneleri Birliği'ne verildi. Merkezefendi Belediyesi daha önce de, 2015 yılında 100, 2016 yılında 100 olmak üzere toplamda 200 adet hasta karyolası ve hasta yatağını İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etmişti. (İHA-



02.08.2017 12:19:32 TSI

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