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Elazığ'da geleneksel el sanatları kursu



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Harput'un kültüründe unutulmaya yüz tutmuş motiflerin yaşatılması için geleneksel el sanatları kursu açıldı.

El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Elazığ Temsilcisi iş birliğiyle geleneksel el sanatları kursu açıldı. Kursta, kentte unutulmaya yüz tutmuş motiflerinin yeniden yaşatılması amacıyla açılan kursta 20 kadının 5 ay süreyle eğitim alacağı öğrenildi.

KADEM ile bir işbirliği içerisinde geleneksel el sanatları kursunu açtıklarını belirten El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Aktar, "Bizim hedefimiz geleneksel el sanatlarını gün yüzüne çıkarmak. Bunu yaparken eksik kalmış taraflarımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Biz sadece geleneksel el sanatlarını icra etmiyoruz. Biz göreve geldiğimizde 4 tane olan atölyemizin sayısı 21'e yükseldi. Elazığ'da önümüzdeki günlerde cam üfleme sanatını da icra edeceğiz" dedi.

Açılan geleneksel el sanatları kursunun kamu ve sivil toplum işbirliğinde gerçekleşmesinin önemli olduğunu dile getiren KADEM Elazığ Temsilcisi Esra Soylu, "Kamunun sivil toplumlarla yaptığı işbirliklerinde çok faydalı olduğuna inanıyorum. Kursumuzda 20 kursiyerimiz hem el sanatlarımızı öğreniyor hem de kurs süresi boyunca ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Harput'un geçmişten bugüne gelen kadim kültüründe unutulmaya yüz tutmuş motiflerinin yaşatılması noktasında önemli bir katkısının olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(YÖ-HİV-Y)



02.08.2017 12:20:04 TSI

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