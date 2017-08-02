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Tatvan'da 'asayiş ve huzur' toplantısı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:18
Tatvan'da 'asayiş ve huzur' toplantısı
Tatvan'da 'asayiş ve huzur' toplantısı

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'asayiş ve huzur' toplantısı düzenlendi.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tatvan Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kural ile diğer kurum amirleri katıldı. İlçenin huzur ve asayiş konularının masaya yatırıldığı toplantıda; huzurlu ve yaşanabilir bir ilçe olan ve sosyal, kültürel ve sportif donatılarıyla kentleşmiş olan Tatvan'ın asayiş ve huzurunu bozabilecek muhtemel konular görüşüldü.
Gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklara karşı koruma tedbirleri, trafikle ilgili tedbirler, okul önlerinde ve çevrelerinde alınacak tedbirler, hırsızlık olaylarına karşı tedbirler, her türlü terör örgütlerine karşı tedbirler, yol kontrol uygulamaları ile ilgili tedbirler başta olmak üzere uyuşturucu ile can ve mal güvenliği konuları ele alınarak fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantı sonunda bir açıklama yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan'ın huzur ve güvenliği için çalıştıklarını ve gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.
(HO-MSA-Y)

02.08.2017 12:20:14 TSI
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