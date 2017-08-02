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Düzce'de Sanayi çarşısı için kentsel dönüşüm



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce belediyesi tarafından Uzun Mustafa ile Kültür mahalleleri sınırları içinde bulunan 'eski sanayi çarşısı' olarak adlandırılan alanda uygulanacak 'Kentsel Dönüşüm' projesi revize edildi. Yeni projede spor alanları kentsel dönüşüm dışı bırakıldı. Yeni kentsel dönüşüm projesinin Düzce'nin şehir vizyonuna uygun olarak hazırlandığını vurgulayan Başkan Mehmet Keleş ' Hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir proje ortaya çıktı' dedi.

Kentin bir bütün halinde gelişmesini sağlamak amacıyla yeni bir kentsel dönüşüm alanı daha belirlendi ve fizibilite çalışmalarına geçildi. Uzunmustafa ve Kültür mahallelerinin D-100 karayolunun güney kısmında bulunan, 'eski sanayi çarşısı' olarak adlandırılan 21.640 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi uygulanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilecek planlama için tüm hazırlıklar tamamlandı. Söz konusu alan, eski binaların yoğunluğu, kent merkezine yakın olması, 'sanayi' kullanımına elverişsizliği, bölgenin kent bütünlüğü içinde değerlendirilmesi amacıyla kentsel dönüşüme girdi. Hazırlanan ilk fizibilite raporlarında da bölgede 800'e yakın konut yapılması, 5 yıldızlı otel, AVM'ler, donatı alanları ile yeşil alanların bulunması hedefleniyor. Projenin Düzce'nin şehir vizyonuna uygun olarak hazırlandığını vurgulayan Başkan Mehmet Keleş ' Hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir proje ortaya çıktı' dedi. Başkan Mehmet Keleş proje hakkında şu bilgileri verdi " Projede spor alanlarını dışarıda bıraktık; sadece sanayi alanlarını aldık. Bu projede her kesim memnun olacak. Hiç kimse mağdur edilmeyecek. Sanayi çarşısındaki işyeri sahipleri şimdiki durumdan daha güzel ve kaliteli mülklere sahip olacaklar. Proje çok güzel hazırlandı; hiç kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum."

(TT-AY)



02.08.2017 12:25:41 TSI

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