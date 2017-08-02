ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce'de Sanayi çarşısı için kentsel dönüşüm

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:23
Düzce'de Sanayi çarşısı için kentsel dönüşüm
Düzce'de Sanayi çarşısı için kentsel dönüşüm

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce belediyesi tarafından Uzun Mustafa ile Kültür mahalleleri sınırları içinde bulunan 'eski sanayi çarşısı' olarak adlandırılan alanda uygulanacak 'Kentsel Dönüşüm' projesi revize edildi. Yeni projede spor alanları kentsel dönüşüm dışı bırakıldı. Yeni kentsel dönüşüm projesinin Düzce'nin şehir vizyonuna uygun olarak hazırlandığını vurgulayan Başkan Mehmet Keleş ' Hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir proje ortaya çıktı' dedi.
Kentin bir bütün halinde gelişmesini sağlamak amacıyla yeni bir kentsel dönüşüm alanı daha belirlendi ve fizibilite çalışmalarına geçildi. Uzunmustafa ve Kültür mahallelerinin D-100 karayolunun güney kısmında bulunan, 'eski sanayi çarşısı' olarak adlandırılan 21.640 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi uygulanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilecek planlama için tüm hazırlıklar tamamlandı. Söz konusu alan, eski binaların yoğunluğu, kent merkezine yakın olması, 'sanayi' kullanımına elverişsizliği, bölgenin kent bütünlüğü içinde değerlendirilmesi amacıyla kentsel dönüşüme girdi. Hazırlanan ilk fizibilite raporlarında da bölgede 800'e yakın konut yapılması, 5 yıldızlı otel, AVM'ler, donatı alanları ile yeşil alanların bulunması hedefleniyor. Projenin Düzce'nin şehir vizyonuna uygun olarak hazırlandığını vurgulayan Başkan Mehmet Keleş ' Hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir proje ortaya çıktı' dedi. Başkan Mehmet Keleş proje hakkında şu bilgileri verdi " Projede spor alanlarını dışarıda bıraktık; sadece sanayi alanlarını aldık. Bu projede her kesim memnun olacak. Hiç kimse mağdur edilmeyecek. Sanayi çarşısındaki işyeri sahipleri şimdiki durumdan daha güzel ve kaliteli mülklere sahip olacaklar. Proje çok güzel hazırlandı; hiç kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum."
(TT-AY)

02.08.2017 12:25:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Polis ve Zabıtadan trafik denetimi
YEREL

POLİS VE ZABITADAN TRAFİK DENETİMİ
MUSİAD Düzce Şubesi Dost Meclisi bir araya geldi
YEREL

MUSİAD DÜZCE ŞUBESİ DOST MECLİSİ BİR ARAYA GELDİ
Düzce'de bir ilk daha kapılarını açıyor
YEREL

DÜZCE'DE BİR İLK DAHA KAPILARINI AÇIYOR
Haşereye ilaçlı önlem
YEREL

HAŞEREYE İLAÇLI ÖNLEM
Yahyalar mahallesi asfaltlandı
YEREL

YAHYALAR MAHALLESİ ASFALTLANDI
16 ilden gelen şehit yakınları Akçakoca'da misafir ediliyor
YEREL

16 İLDEN GELEN ŞEHİT YAKINLARI AKÇAKOCA'DA MİSAFİR EDİLİYOR
Yemenici, Keşir ve Akça, Pazar esnafını dinledi
YEREL

YEMENİCİ, KEŞİR VE AKÇA, PAZAR ESNAFINI DİNLEDİ
Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

KAYMAKAM ÖZTÜRK, KÖY ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
YEREL

ŞIRALIK SPOR KOMPLEKSİ İÇİN TEMEL ATILDI
Hiçbir yolcu ve yazıhane mağdur edilmiyor
YEREL

HİÇBİR YOLCU VE YAZIHANE MAĞDUR EDİLMİYOR
Kusursuz kafe için son düzenlemeler
YEREL

KUSURSUZ KAFE İÇİN SON DÜZENLEMELER
Katlı pazaryeri tamamlanıyor
YEREL

KATLI PAZARYERİ TAMAMLANIYOR
İlk sergisini memleketinde açtı
YEREL

İLK SERGİSİNİ MEMLEKETİNDE AÇTI
Düzce Üniversitesi ve Milli Eğitim arasında protokol imzalandı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ VE MİLLİ EĞİTİM ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Sensörlü dubalar yerlerine kondu
YEREL

SENSÖRLÜ DUBALAR YERLERİNE KONDU