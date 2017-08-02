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Yabancı uyruklu öğrenciler Karaman'ı keşfediyor



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan "Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi" protokolü kapsamında üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Karaman'ı tanımaya devam ediyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mert Öksüz eşliğinde öncelikle Belediye Başkanını ziyaret eden öğrenciler sonrasında Karaman Kalesi, Hatuniye Medresesi, Müze, Tartanzade Konağı, Çeşmeli Kilise, Hürrem Dayı evini gezdi. Karaman gezisinin ikinci gününde de öğrenciler Gökçe Çamlığında piknik yaptılar. Karaman'ın tarihi güzelliklerinin beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade eden öğrenciler, Türkiye'nin çok zengin ve güçlü bir imajı olduğunu belirterek Karaman'da olmaktan ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

(MD-AH-Y)



02.08.2017 12:30:37 TSI

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