Niğde'de dikkatsiz sürücülerin kaza bilançosu: 20 yaralı, 1 ölü
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Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de son bir ayda meydana gelen yaralamalı ve ölümlü 11 trafik kazasında 20 kişi yaralandı, 1 kişi de öldü.
Niğde-Merkez'de ağırlıklı olan bu kazalarda sürücülerin dikkatsizliği, alkollü araç kullanımı, trafik kurallarına uyulmama ve kontrolsüz araç kullanımı sonucunda kazaların meydan geldiği öğrenildi.Trafik kazalarında 20 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.
(MB-YE-SK)
02.08.2017 12:31:48 TSI
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