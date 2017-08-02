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Niğde'de dikkatsiz sürücülerin kaza bilançosu: 20 yaralı, 1 ölü



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de son bir ayda meydana gelen yaralamalı ve ölümlü 11 trafik kazasında 20 kişi yaralandı, 1 kişi de öldü.

Niğde-Merkez'de ağırlıklı olan bu kazalarda sürücülerin dikkatsizliği, alkollü araç kullanımı, trafik kurallarına uyulmama ve kontrolsüz araç kullanımı sonucunda kazaların meydan geldiği öğrenildi.Trafik kazalarında 20 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

(MB-YE-SK)



02.08.2017 12:31:48 TSI

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