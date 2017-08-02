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Muş'ta kaçak sigara operasyonu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:33
Muş'ta kaçak sigara operasyonu
Muş'ta kaçak sigara operasyonu

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş'ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 6 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açılamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda, merkeze bağlı Çöğürlü köyü girişinde durdurulmak istenen ve ikazlara uymayarak kaçmaya çalışan bir aracın kovalamaca sonucu terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Araç içerisinde yapılan aramada ise özel olarak hazırlanmış zula diye tabir edilen gizli bölmelerde, toplamda 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Şahısları yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, ekiplerin yapmış olduğu araştırmalarda bir iş yerine araç içerisinden kaçak sigara indirildiği tespit edilmiş ve tespit edilen bir şahsın aracından da bin 400 paket ve farklı bir şahsın iş yerinden 390 paket olmak üzere bin 790 paket kaçak sigara olmak üzere toplamda 6 bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.
(NA-MSA-Y)

02.08.2017 12:35:11 TSI
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