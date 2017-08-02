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Vali Yerlikaya Gaziantepspor'un başkan adaylarını kabul etti



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Vali Ali Yerlikaya Gaziantepspor Olağanüstü kongresinde Başkan adaylıklarını açıklayan Hasan Şahin ve Mutlu Özpineci'yi kabul etti.

Başkan adayı Şahin ve Özpineci'ye Gaziantepspor yönetimine adaylıkları için tebrik ve başarılar dileyen Vali Yerlikaya, kongrenin kente ve spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Yerlikaya, "Bu yıl PTT 1. Ligde mücadele edecek Gaziantepspor'un en kısa zamanda tekrar Süper Lige çıkarak taraftarlarını ve bütün hemşehrilerimizi sevindirmesini ümit ediyorum" diyerek, kongrenin Gazianteplilere yakışır bir centilmenlik ruhu içerisinde geçmesi dileğini bildirdi.

Başkan Adayları Şahin ve Özpineci de Vali Yerlikaya'nın Gaziantepspor kongresine gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ettiler.

(LO-SD-Y)



02.08.2017 12:37:28 TSI

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