YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MAÜ'den Afrika'ya akademik açılım

MAÜ'den Afrika'ya akademik açılım



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mevlana Değişim Programı kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile Somali National Üniversitesi arasında kültürel ve bilimsel ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen işbirliği protokolü imzalandı.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İslam Ülkeleri Rektörler Forumu'na katılmasının ardından Somali National Üniversitesi ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında iki üniversite arasında bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, öğretim elemanları, öğrenci ve idari kadroların eğitsel ve yönetsel konularda bilgilendirilmesi, araştırmacı değişimi ve bilimsel çalışmaların yapılması gibi konularda mutabakata varıldığı belirtildi. Kültürel aktivitelerde işbirliği yapma, tarafların üniversitelerinde düzenleyecekleri bilimsel konferanslara diğer üniversitenin öğretim üyelerini davet etme, karşılıklı bilgi paylaşımı ve eğitim-araştırma amaçlı bilimsel yayınların değişimini de öngören işbirliği protokolünde yükseköğretimin küreselleşme yaklaşımına katkıda bulunacak unsurlar yer alıyor.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ağırakça, Türkiye ve Somali'nin derin tarihi, dini ve kültürel ilişkilerle bağlı olduğunu belirterek, protokolle MAÜ ile Somali Üniversitesi arasında bilimsel alanlarda işbirliği ve kapsamlı danışmaları geliştirmek üzere kurumsal bir çerçevenin sağlandığını ve önümüzdeki dönemlerde akademik anlamda ilişkilerin daha da genişleyip derinleşeceğine inandığını ifade etti. Ağırakça, Somali Cumhuriyeti'nin tek devlet üniversitesi olan Somali National Üniversitesi ile yapılan protokolün, iki üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir kilometre taşı olduğunu da anlattı.

(BS-MP-Y)



02.08.2017 12:39:08 TSI

NNNN

