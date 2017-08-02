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Körfez'de görsel kirliliğe yer yok



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi ilçede başlatmış olduğu projelerle adından sıkça söz ettirirken, kirli görüntü oluşturan binaların yıkımına da hızla devam ediyor.

Körfez Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi'nde bulunan eski muhtarlık binası, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Vatandaşların kirli görüntüye sebep vermesi sebebiyle yıkımını talep ettiği ve encümende yıkım kararı alınan o bina artık yok. İlçede birçok noktada farklı amaçlarla da kullanılan metruk binalar kirli görüntüye yol açtığı için önce yıkılıyor daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce alanının temizliği gerçekleştiriliyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçe halkının talep ve isteklerini en iyi şekilde yerine getirmeyi sürdürüyor. 7'den 70 herkesin sevgisini kazanan Başkan İsmail Baran, sunduğu hizmetlerle de adından sıkça söz ettiriyor.

(UK



02.08.2017 12:39:52 TSI

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