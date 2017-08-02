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Bisiklet yollu prestij caddesi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül İlçesinin Bahçelievler Mahallesi Çevre Eğitim Parkı önünde bulunan 2 kilometreyi kapsayan ve bisiklet yolunun bulunacağı cadde yeniden yapılması ile ekipler çalışmaya başladı.

Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi tarafından Karesi Caddesi ve Düzgün Sokak üzerinde gerçekleşecek olan çalışmanın ilk adımı atıldı. 1 ay sürecek olan çalışmayla ilgili Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde kaldırım ve asfaltları kaldırmaya başladı, daha sonra cadde de düzenleme çalışması başlayacak.

Altıeylül İlçesinin Prestij Caddesi olacak olan cadde üzerinde bisiklet yolu olacak, kaldırımlar tekrardan yenilenecek, görme engelli vatandaşlara uygun yapılacak, sokak lambaları, yeraltı çöp konteynerleri ve otopark cepleri de caddeye renklendirecek. Prestij Caddesi bittiğinde ilçeye ayrı bir renk verecek.

(HT



02.08.2017 12:43:24 TSI

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