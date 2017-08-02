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Hakkari'de 'Cami-Çocuk' buluşması

- Hakkarili çocuklar, ülkelerinde savaş çıkan çocuklar için dua etti



(Fotoğraflı)



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Müftülüğü tarafından "Cami-Çocuk" buluşması programı düzenlenerek, ülkelerinde savaş ve açlıkla mücadele eden çocuklar için dua edildi.

Bulak Mahallesi'nde bulunan Hacı Said Camisi'nde düzenlenen programa İl Müftüsü Faruk Gürbüz, değişik camilerde görevli imamlar ve Kur'an kursu öğreticileri ile yüzlerce öğrenci katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Hz. Muhammed'in (S.A.V) çocukları çok sevdiğini anımsatarak, bu etkinlikte emeği geçen hocalara teşekkür etti. Gürbüz, "Yaz Kur'an kurslarında görev yapan imam hatip ve Kur'an kursu hocalarımız, camilere gelen çocuklara Kur'an öğretmenin yanında aynı zamanda namaz kılmalarını ve özellikle de müezzinlik yapmalarını öğretmelidirler. Müezzinliği öğrendiklerinde, vakit namazlarının müezzinliklerini yaparak kendilerini geliştirirler ve böylece camiye-cemaate devam etmiş olurlar" diye konuştu.

Çocukların vaaz sunumu, ilahi dinletisi, hutbe sunumu ve şiir dinletisinin ardından ülkelerinde savaş ve açlık ile mücadele eden çocuklar için dua edildi.

Program, çocuklara verilen ikramlarla son buldu.

(MK-MSA-Y)



02.08.2017 12:43:38 TSI

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