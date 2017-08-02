Kaymek Bosna'da Türkiye'yi tanıtıyor
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KAYSERİ (İHA) - Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yeni kurslarla hizmet ağını genişleten KAYMEK, düzenlediği Türk Mutfağı Akşamı ile ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunuyor.
Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Yunus Emre Enstitüsü ile başlattığı kurslarla Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlar arasında barış köprüsü kuran KAYMEK, Mostar'da adından söz ettiren bir eğitim ve kültür merkezi oldu.
KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları ile Mostar Yunus Emre Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği iki ay süren Filografi ve Ebru kurslarının sergi ve sertifika törenleri yapıldı. Sergiye Mostar'da yaşayan Boşnak, Sırp ve Hırvatlar büyük ilgi gösterdi.
KAYMEK ayrıca, 'Türk Mutfağı Akşamı' adı altında bir etkinlik gerçekleştirdi. Katılan misafirlere "Türk Yemekleri Kursu" öğrencilerinin hazırladığı Türk mutfağının seçkin lezzetleri ikram edildi. Gecede kursiyerlere sertifikaları da takdim edildi.
(SK)
02.08.2017 12:44:16 TSI
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