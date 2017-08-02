ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymek Bosna'da Türkiye'yi tanıtıyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:42
Kaymek Bosna'da Türkiye'yi tanıtıyor
Kaymek Bosna'da Türkiye'yi tanıtıyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yeni kurslarla hizmet ağını genişleten KAYMEK, düzenlediği Türk Mutfağı Akşamı ile ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunuyor.
Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Yunus Emre Enstitüsü ile başlattığı kurslarla Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlar arasında barış köprüsü kuran KAYMEK, Mostar'da adından söz ettiren bir eğitim ve kültür merkezi oldu.
KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları ile Mostar Yunus Emre Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği iki ay süren Filografi ve Ebru kurslarının sergi ve sertifika törenleri yapıldı. Sergiye Mostar'da yaşayan Boşnak, Sırp ve Hırvatlar büyük ilgi gösterdi.
KAYMEK ayrıca, 'Türk Mutfağı Akşamı' adı altında bir etkinlik gerçekleştirdi. Katılan misafirlere "Türk Yemekleri Kursu" öğrencilerinin hazırladığı Türk mutfağının seçkin lezzetleri ikram edildi. Gecede kursiyerlere sertifikaları da takdim edildi.
(SK)

02.08.2017 12:44:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Melikgazi Belediyesi vatandaşların önerilerini dikkate alıyor
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALIYOR
Kocasinan Belediyesinden yeni doğan bebeklere sürpriz paket
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN YENİ DOĞAN BEBEKLERE SÜRPRİZ PAKET
Memur-Sen Kayseri 1 No'lu Şue Başkanı Aydın Kalkan:
YEREL

MEMUR-SEN KAYSERİ 1 NO'LU ŞUE BAŞKANI AYDIN KALKAN:
Kayseri yeni fuar alanına kavuşacak
YEREL

KAYSERİ YENİ FUAR ALANINA KAVUŞACAK
Suriyelilerin motosikletini gasp eden 3 sanığa hapis cezası
YEREL

SURİYELİLERİN MOTOSİKLETİNİ GASP EDEN 3 SANIĞA HAPİS CEZASI
Sigara kaçakçısı Kayseri polisinden kaçamadı
YEREL

SİGARA KAÇAKÇISI KAYSERİ POLİSİNDEN KAÇAMADI
Tuz deposunda üretilen tuzlar, buzlu yollarda kullanılacak
YEREL

TUZ DEPOSUNDA ÜRETİLEN TUZLAR, BUZLU YOLLARDA KULLANILACAK
Ameliyat korkusu yaşarken 40 dakikada hayata döndü
YEREL

AMELİYAT KORKUSU YAŞARKEN 40 DAKİKADA HAYATA DÖNDÜ
Kayseri Emniyetinin başarılı uyuşturucu operasyonları devam ediyor
YEREL

KAYSERİ EMNİYETİNİN BAŞARILI UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR
İş kazasında parmağını kaybetti
YEREL

İŞ KAZASINDA PARMAĞINI KAYBETTİ
Akbank Genel Müdürü Başkan Akay'ı ziyaret etti
YEREL

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ BAŞKAN AKAY'I ZİYARET ETTİ
Talas Belediyesinden muharip gazi
YEREL

TALAS BELEDİYESİNDEN MUHARİP GAZİ
İl Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı yapıldı
YEREL

İL KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI
Uluslar-arası Aşık Seyrani Festivali başlıyor
YEREL

ULUSLAR-ARASI AŞIK SEYRANİ FESTİVALİ BAŞLIYOR
15 yaşındaki kız kayıp
YEREL

15 YAŞINDAKİ KIZ KAYIP
Organik pazar yarın açık
YEREL

ORGANİK PAZAR YARIN AÇIK
Talasgücü Belediyespor yeni sezonu açtı
YEREL

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR YENİ SEZONU AÇTI
Kocasinan Belediyesi iş makinelerinin onarımını kendisi yapıyor
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ İŞ MAKİNELERİNİN ONARIMINI KENDİSİ YAPIYOR
Başkan Büyükkılıç Atık Toplama Tesisinde incelemede bulundu
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ ATIK TOPLAMA TESİSİNDE İNCELEMEDE BULUNDU
Büyükşehir'den tarihi destek
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN TARİHİ DESTEK
Büyükşehir'den arsa ihalesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ARSA İHALESİ
Avrupalı Gençler Kayseri'de Olimpiyat Projesine katıldı
YEREL

AVRUPALI GENÇLER KAYSERİ'DE OLİMPİYAT PROJESİNE KATILDI
Melikgazi'de 3 mahallede kentsel dönüşüm
YEREL

MELİKGAZİ'DE 3 MAHALLEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kaymakam Duru uyuşturucu ile ilgili uyarılarda bulundu
YEREL

KAYMAKAM DURU UYUŞTURUCU İLE İLGİLİ UYARILARDA BULUNDU