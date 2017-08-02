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Amed Sportif Faaliyetlere alt yapı tepkisi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:42
Amed Sportif Faaliyetlere alt yapı tepkisi

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlere alt yapıda bulunan futbolculara gerekli önemin verilememesi taraftarların tepkisini çekti. Amed Sportif Faaliyetlerin taraftar derneği olan Amedspor Direniş Taraftar Derneği, kulübün gençlere ve alt yapıya daha fazla önem vermesini istedi.
Taraftarlar derneğinden yapılan açıklamada, kamp çalışmalarına alınan alt yapı futbolcularının yetersiz oldukları ileri sürülerek gönderildikleri vurgulandı. Açıklamada, "Sezon başında seçmelerde ve altyapıdan seçilen 7-8 genç oyuncumuz A takımımızla 1 ve 2. etap kampına katılmış olup çoğu genç oyuncumuz 3. etap kampına 'yetersiz' denilerek götürülmemiştir. Son 3 sezondur sezon başında uygulanan bu yöntem ile takımımıza altyapıdan oyuncu kazandırılmamış olup bu yönde herhangi bir gelişim görülmemiştir. Amedspor misyonunun en önemli gereği olan Altyapı ve gençlerimiz Yönetim ve hocalar tarafından pratikte pek uygulanmamaktadır" denildi.
Açıklamada, taraftarlar için belki de şampiyonluklardan daha önemli olan altyapı sorununun Amedspor ve bölgenin kanayan yarası olduğu vurgulandı. Açıklama, şöyle devam etti:
"Futbolun bu denli üst seviyelerde takip edildiği ve bölgemizde fazlasıyla bulunan yetenekli gençlerimizin değerlendirilmesi gerekmektedir. Kısa vadeli başarılardan ziyade uzun vadeli gençlerimiz ile gelecek olan başarılar daha anlamlı olacaktır. Yönetim ve hocamızdan beklentimiz Altyapı çalışmalarına ve gençlerimize fırsat tanımaları bu konuya daha çok odaklanmalarıdır. Altyapı olmadan şampiyon olabiliriz fakat altyapı olursa her zaman başarılı oluruz."
(MÇ-MP-Y)

02.08.2017 12:44:24 TSI
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