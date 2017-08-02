Amed Sportif sıkı hazırlanıyor
DİYARBAKIR (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan ve Kocaeli Kartepe'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler'de işler yolunda gidiyor.
Günde çift idman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekipte, çalışmaların temposu arttı. Kocaeli Kartepe'de teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde bugün sabah yaklaşık 2 saatlik bir antrenman gerçekleştiren Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcuların moralli oldukları gözlendi. Çalışmaya, ısınma hareketleri ile başlayan Amed Sportif Faaliyetler, daha sonra çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Taner Taşkın'ın da yer aldığı antrenman yarı alanda çift kale maçla sona erdi.
(İHA-MP-Y)
02.08.2017 12:45:41 TSI
NNNN