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Kurban kesim kursu başvurularında son 2 gün

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:44
Kurban kesim kursu başvurularında son 2 gün
Kurban kesim kursu başvurularında son 2 gün

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Kurban kesmek isteyen vatandaşlara yönelik Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılacak olan Sertifikalı Kurban Kesim Kursu başvuruları, 4 Ağustos Cuma günü sona eriyor.
Konuyla ilgili olarak verilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından 7-11 Ağustos 2017 tarihleri arasında Büyükbaş ve Küçükbaş Sertifikalı Kurban Kesim Kursu açılacak. Toplamda 40 saat eğitim verilecek olan kursun, 20 saatinin teorik, 20 saatinin ise pratik eğitim olacağı belirtilirken, kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Büyükbaş ve Küçükbaş Sertifikalı Kurban Kesim Kursunda katılımcılara, kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve kesimden sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini vecibeler, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı yapılması gereken sağlık kuralları anlatılacak. Ayrıca katılımcılarla mezbahanelere gidilerek uygulamalı olarak kesimler de yaptırılacak.
Söz konusu kurstan faydalanmak isteyenlerin Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında bulunan Veteriner Şube Müdürlüğüne başvuru yapmaları istendi.
4 Ağustos Cuma gününe kadar kabul edilecek olan başvurular ile ilgili bilgi almak isteyenlerin (0422) 336 50 27 nolu telefonu arayabilecekleri de belirtildi.
Müracaat için gerekli olan belgeler ise şöyle: Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi'nin Ziraat Bankası ETM 0183-47034896-5001 nolu hesabına 10 TL yatırıldığına dair makbuz, 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ve dilekçe.
(BT-SD-Y)

02.08.2017 12:46:39 TSI
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